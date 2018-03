HVR-Pokal:Kastellaun/Simmerner Männer sind weiter

Kein Teaser vorhanden

Aus der ragte A-Junior Manuel Wagner mit sieben Toren heraus – und das auf der ungewohnten Kreisläuferposition. "Manuel spielt eigentlich im Rückraum, hat die Sache aber am Kreis sehr gut gemacht. Das war ein starkes Debüt bei den Senioren", verteilte Fellenzer ein Sonderlob. Das gab es auch für die beiden anderen Debütanten Marvin Martin (Tor) und Moritz Meister. Am Samstag beginnt für die HSG die Liga mit einem Auswärtsspiel in Bitburg.

Kastellaun/Simmern: Martin, Weishaupt – Wagner (7), Göricke, Meister (3), Link (2), Müller (6/1), Albrecht (7/4), Kaup (4), Hobbach (2), Reuter (1), Wetstein (1). bon