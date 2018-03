Hermann Götz neuer Trainer beim VSC Guldental

Kein Teaser vorhanden

Das VSC-Team mit Kapitän Edmondo Hammond (links) und Moritz Becker – hier im Spiel gegen den ASV Landau – will sich mit seinem neuen Trainer Hermann Götz in der Oberliga etablieren.

Foto: Klaus Castor

"Eine interne Lösung war kein Thema", sagt VSC-Vorsitzender Dietmar Rickes. "Ich wollte jemand von außen holen, der neue Ideen und Konzeptionen reinbringt. Hermann Götz ist ein ganz erfahrener Mann. Er ist ein Volleyball-Verrückter, der ein Leben lang für den Sport gelebt hat, jetzt ein Jahr gar nichts gemacht hatte und auf Volleyball-Entzug war."

Götz ist gebürtiger Stuttgarter, den es beruflich nach Ingelheim verschlagen hat. Aufgewachsen ist der heute 53-Jährige im Stadtteil Feuerbach, einer Hochburg des Frauen-Volleyballs. Zu seinem Sport fand er aber erst mit 15, 16 Jahren. In die württembergische Auswahl schaffte er es noch, für eine Berufung in einen Nationalkader war er zu spät dran. Immerhin wurde Götz zu zwei Lehrgängen eingeladen und lernt dort den nur wenig älteren Burkhard Sude, den deutschen Mr. Volleyball, kennen. "Er war mein Vorbild", bekennt der 53-Jährige. Über den TuS Stuttgart landete Götz Anfang der 80er-Jahre beim VfL Sindelfingen, mit dem er von der Regionalliga über die 2. Liga bis in die Bundesliga aufstieg. Der künftige VSC-Trainer wechselte zum damaligen Deutschen Abonnementsmeister USC Gießen, wo er wieder auf den 203-fachen deutschen Nationalspieler Sude traf. Doch die große Zeit des USC neigte sich dem Ende zu. Götz blieb in seinen vier Gießener Jahren ein Titel verwehrt. Der Ingelheimer möchte seine Vergangenheit als Spieler nicht überbewerten. "Diese 20 Jahre sind schon 20 Jahre her", sagt Götz. "Meine Vergangenheit qualifiziert mich allerdings als Trainer, obwohl ich keinen Trainerschein habe."

Nach dem Umzug ins Rhein-Main-Gebiet ließ er seine Volleyball-Aktivitäten etwas einschlafen, ehe er als Spielertrainer der TSG Mainz-Bretzenheim II wieder einstieg. In der Landesliga war die TSG auch ein Gegner der Guldentaler Mannschaft. So kamen der künftige Trainer und der Verein erstmals in Kontakt. "Im Vorjahr hatten wir eine Seniorenmannschaft gemeldet", erzählt Rickes. "Da haben wir ihn gefragt, ob er mitspielen will." Götz wollte, doch er verletzte sich – ausgerechnet im Training von Manfred Friedrich. Als Friedrich seinen Abschied ankündigte, erinnerte sich der Vorsitzende wieder an Götz und fragte vorsichtig an. "Ich habe Manfred Friedrich als Koryphäe wahrgenommen", sagt Götz. "Deshalb habe ich mich schon geehrt gefühlt, als ich angesprochen wurde."

Doch auch die Bretzenheimer hatten Götz eine Trainerstelle angeboten. Die TSG hatte ihre Mannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen. Im Team hatten erfahrene Spieler, die fast alle schon höherklassig gespielt hatten, ihre Karriere ausklingen lassen. Unter ihnen war auch Dennis Friedrich, Neffe von Manfred Friedrich und Bruder des Bundesliga-Fußballers Manuel Friedrich. Ein Teil des Regionalliga-Teams war zu anderen Vereinen gewechselt, der Rest wollte in der Oberliga eine ruhige Kugel schieben. "Da habe ich abgelehnt, Trainer zu werden", sagt Götz. "Ich hatte die Faxen dick, mit nur vier Mann im Training zu stehen. Denn Leistung kommt nur im Training." Seine Bedingung, das VSC-Team zu übernehmen: Die Spieler müssten bereit sein, mindestens zweimal pro Woche zu trainieren.

Vor den Sommerferien konnten sich Mannschaft und Trainer schon beschnuppern. "Es ist eine reizvolle Aufgabe", sagt Götz. "Es ist eine junge Mannschaft mit Potenzial. Die Spieler haben eine gute Vorausbildung. Auch die Jugendlichen, die hinten dran stehen, sind interessant. Der Klassenverbleib ist möglich." Auch Rickes hat die Trainerwahl nicht bereut. "Hermann Götz bietet ein sehr hartes Training an und bereitet sich gut vor", sagt der VSC-Vorsitzende. "Bis jetzt bin ich begeistert. Er ist ein Glücksgriff, ganz klar." Gert Adolphi