Hendrik Heuser macht den Heimsieg im Stechen perfekt

Katharina Hahn vom RV Idar-Oberstein wurde auf Lexy's Melody im Stilspringen der Klasse L Dritte.

Foto: Manfred Greber

Die Nachwuchsreiter, die antraten, zeigten allerdings ansprechende Leistungen. Im Nachwuchswettbewerb machten die Idar-Obersteinerinnen Alida Ebbinghaus und Alina Schneider auf sich aufmerksam. Beide bewiesen großes Talent und sicherten sich Siege in ihren Konkurrenzen. Marie Stumm vom RV Idar-Oberstein hatte im Dressurreiterwettbewerb die Nase vorne, sie verwies ihre Vereinskollegin Alina Schneider auf Platz zwei.

Den Dressurwettbewerben drückte Jascha Theis vom benachbarten RFV Bruchweiler ihren Stempel auf. Die Dressurprüfung der Klasse A** entschied sie souverän für sich. Den dritten Rang belegte hier Sina Rothfuchs vom Gastgeber. Seit längerer Zeit wieder im Programm war die M-Dressur. Auch hier war Jascha Theis nicht zu schlagen. Gute Leistungen in der Dressur zeigten in Mareike Schuhmacher vom RC Roggenhof und Marie Stumm vom RV Idar-Oberstein zwei weitere einheimische Starterinnen. Schuhmacher belegte in der Dressurpferdeprüfung Klasse A Rang drei, während Stumm im Dressurwettbewerb der Klasse E hinter Antonia Juchem, die ebenfalls für den RC Roggenhof startet, auf Platz zwei landete.

Ein Höhepunkt der zweitätigen Veranstaltung war erneut der Edelsteincup. Michael Schneeberger blieb in beiden Springprüfungen der Klasse L fehlerfrei. Mit der drittschnellsten Zeit am Samstag sowie der besten Zeit am Sonntag sicherte er sich den Sieg. Der Reiter des RV Jäger aus Kurpfalz, der bereits im Vorjahr erfolgreich war, durfte sich über ein Schmuckstück im Wert von 600 Euro, gestiftet von der Firma Krieger, freuen. Die Idar-Obersteinerin Maxi Loch absolvierte mit ihrem Pferd Celesta zwei fehlerfreie Ritte. Ihre Vereinskameradinnen Franziska Egidi und Vanessa Herrmann verzeichneten in der ersten Prüfung einen beziehungsweise zwei Abwürfe, während sie sich im zweiten Durchgang keinen weiteren Fehler leisteten.

In der Springprüfung der Klasse M* durfte der RV Idar-Oberstein einen Dreifacherfolg bejubeln. Hendrik Heuser gewann vor Herrmann und Egidi, die allesamt eine Nullfehlerrunde hinlegten.

Die Idar-Obersteiner Talente waren im Springreiten ebenso erfolgreich wie in der Dressur. In der Springprüfung der Klasse A** absolvierte Fabienne Schneider zwei fehlerfreie Ritte. Zwei schnelle Runden auf Leila bedeuten Platz zwei und eins. Der 15-jährige Moritz Loch belegte in der Stilspringprüfung Klasse A* den zweiten Rang. Das selbe Ergebnis erzielte Nicola Dietz im Stilspringwettbewerb Klasse E.

Mit großer Spannung wurde die abschließende Springprüfung Klasse M* mit Stechen erwartet. Es sollte das Duell zwischen Marcel Offermann vom RV Jäger Kurpfalz und Lokalmatador Hendrik Heuser werden. Beide Reiter zeigten auf der Abtei schon zuvor ihre Klasse. So gewann Heuser die Springpferdeprüfung Klasse L, während Offermann die Springpferdeprüfung Klasse A** für sich entschied. Letztlich waren die beiden Reiter auch die einzigen, die den anspruchsvollen Kurs mit Hindernissen bis zu 1,30 Metern Höhe fehlerfrei bewältigen. Offermann gelang dies sogar mit zwei Pferden, sodass sich die Zuschauer auf drei Ritte im Stechen freuen durften. Auf Rang vier und fünf folgten Franziska Egidi und Maxi Loch.

Das Stechen hielt dann, was es im Vorfeld versprach. Offermann leistete sich auf Lio einen Abwurf, während Heuser auf Gento's Ashley fehlerfrei blieb. Nun galt es für Marcel Offermann, mit seinem zweiten Pferd Heusers Zeit von 39,68 Sekunden zu unterbieten. Dieses Ziel verfehlte er mit einer fehlerfreien Runde und einer Zeit von 40,80 Sekunden denkbar knapp. "Das ist natürlich schön, wir versuchen uns möglichst gut zu präsentieren", freute sich Heuser über den Heimerfolg.

Insgesamt blicken die Verantwortlichen auf ein gelungenes Wochenende zurück. "Der Ablauf war wirklich gut und das Wetter toll", resümierte Stefanie Egidi. "An beiden Tagen kamen jeweils 300 Zuschauer. Das ist okay." Einziger Wermutstropfen bleibt die geringe Teilnehmerzahl, doch so wurde das Turnier auf der Abtei seinem Motto "klein, aber fein" gerecht.

Ergebnisübersicht folgt.

Von unserem Mitarbeiter

Jan Schüßler