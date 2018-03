Großes Turnier auf der Abtei

Kein Teaser vorhanden

Elegant: Hendrik Heuser und Charles`s Wain überqueren ein Wasserhindernis. Der RV-Trainer kann Siege bis in die schwere Klasse S aufweisen. Er startet beim Turnier auf der Abtei in den beiden Hauptspringen der Klasse M. Foto: privat

Die beiden Hauptspringen des Turniers der Klasse M*, bei denen Hindernisse von bis zu 1,35 Metern Höhe überwunden werden müssen, sind besonders hochkarätig besetzt und versprechen Spannung. Im Vorjahr setzten sich mit Franziska Egidi, der frischgebackenen Verbandsmeisterin, und Vanessa Herrmann, der amtierenden Bezirksmeisterin, zwei Nachwuchstalente aus Idar-Oberstein gegen die auswärtige Konkurrenz durch. Ein weiterer Höhepunkt ist auch diesmal wieder der Edelsteincup Springen. Bei dieser Wertung winkt dem Punktbesten aus zwei Springprüfungen der Klasse L ein exklusiv und hochwertig angefertigtes Schmuckstück aus Idar-Oberstein. Die erste Prüfung findet am Samstag um 14 Uhr, die Finalprüfung am Sonntag um 12.30 Uhr statt.

Aber auch im Dressurviereck in der Reithalle steht Aktion auf dem Programm. Während am Samstagmorgen Prüfungen für Nachwuchsreiter und Pferde anstehen, sind ab 15 Uhr, in einer Prüfung der Klasse L auf Trense geritten, die Dressurreiter mit Zylinder gefragt. Am Sonntag findet um 13.45 Uhr eine Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare statt. Im Anschluss steigt der Höhepunkt im Viereck, eine M*-Dressur. Hier kämpfen ein Dutzend Dressureiter aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland um den Sieg.

Aber auch die ganz Kleinen dürfen ihre ersten Turnierversuche starten, zum einem im Pony-Führzügel-Wettberb am Sonntag ab 14 Uhr auf dem großen Springplatz, zum anderen in Reiter- und Springreiterwettbewerben an beiden Tagen um 11.30 Uhr.

Das Turnier bietet ein vielfältiges Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Zuschauer sind herzlich auf die Abtei nach Regulshausen eingeladen, um die Reiter anzufeuern und sich vom Turnierfieber anstecken zu lassen.