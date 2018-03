Der größte Patzer in neun Jahren Rallye

Kein Teaser vorhanden

Autsch: Den Opel Ascona von Rolf Korell hat es bei einem Ausritt in den Graben bei der Warndt-Rallye böse erwischt. Foto: privat

Doch der Reihe nach: Auf der zweiten Wertungsprüfung war das Idar-Obersteiner Duo so schnell unterwegs, dass es einen Mitbewerber aus seiner Klasse, einen Mini, überholte. Auf der dritten Wertungsprüfung, die auf Schotter ausgefahren wurde, erreichten Korell und Herrmann sogar den sechsten Rang. Die gleiche, 9,6 Kilometer lange Prüfung wurde zum Abschluss noch einmal gefahren. Erneut schlossen die beiden auf ein vorher gestartetes Fahrzeug auf. Vor der letzten Schotterkurve war der Staub dann aber extrem dicht geworden. Korell erinnerte sich: "Ich habe die Kurve zu spät eingelenkt und den Eisenpfosten einer Schranke getroffen. Der konnte den 1173 Kilogramm meines Asconas und den 90 Sachen, die wir draufhatten, nicht standhalten. Er hatte aber genug Kraft, uns in den Graben zu schicken." Die beiden Idar-Obersteiner konnten den Ascona befreien und fuhren die Wertungsprüfung noch zu Ende. "Danach haben wir uns mit einem Schrecken den Schaden angeschaut. Es war mein größter Patzer in neun Jahren", sagte Korell. Vor allem der rechte Kotflügel wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Korell und sein Team müssen sich nun daranmachen, das Fahrzeug bis zu den nächsten Starts wieder flott zu bekommen. 2:06,1 Minuten Rückstand hatten Korell und Herrmann im Ziel auf die Gesamtsieger Rainer Noller und Tanja Schlicht auf einem Mitsubishi Lancer Evo 9. Die Gewinner kamen auf eine Gesamtzeit von 26:00,9 Minuten. olp