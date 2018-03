Casper hofft nach Rot auf die mildeste Strafe

Kein Teaser vorhanden

Momentan gesperrt: Der gebürtige St. Aldegunder Mirko Casper in Diensten von Bayer Leverkusen II. Foto: privat

Zu dem Zeitpunkt stand es noch 0:0, Casper und sein Team wurden doppelt bestraft: Der Innenverteidiger kassierte Rot und Viktoria Köln bekam Elfmeter, den der ehemalige FSV-Frankfurt-Profi Mike Wunderlich zum 1:0 für die Kölner verwandelte. "Das war sicherlich keine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters", sagte Casper zu der folgenschweren Szene in der 40. Minute, die er so beschrieb: "Ich bin im Laufduell mit einem Viktoria-Stürmer, er checkt mich weg, dadurch falle ich ihm in die Füße und er fällt. Der Schiri hätte auch Foul für mich pfeifen oder weiterlaufen lassen können."

Machte der Unparteiische Martin Thomsen aus Kleven aber nicht, er gab Elfmeter und zückte Rot für Casper, weil er der letzte Mann war. In Unterzahl glich Leverkusen II vor 1740 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg durch Tobias Steffen (61.) noch aus, doch die mit vielen Ex-Profis gespickte Viktoria (unter anderem spielen für den Klub Alex Voigt, Mariusz Kukielka und Ahmed Bouhaddouz) hatte mit einem Mann mehr den längeren Atem und gewann durch zwei späte Tore mit 3:1.

Am dritten Spieltag ist Casper gegen die Reserve des MSV Duisburg gesperrt. "Ich hoffe, es bleibt bei dem einen Spiel", sagt der mit Abstand älteste Spieler bei der Bayer-Reserve. Der Werksklub verpflichtete den 30-jährigen Moselaner als rechte Hand des Trainers Ralf Minge und als Anführer der blutjungen Mannschaft. "Der zweitälteste Spieler gegen Köln war 21 Jahre alt", sagt Casper. "Marian Sarr, mein Partner in der Innenverteidigung, ist gerade erst 17 Jahre alt geworden. Bei den Jungs verläuft die Entwicklung noch wellenförmig, aber sie haben soviel Talent, dass wir in der Regionalliga auf jeden Fall bestehen können."

Das Einleben bei seinem neuen Klub fiel Casper nach acht Jahren bei Alemannia Aachen nicht sonderlich schwer, schließlich hatte er in der Saison 2000/2001 in der A-Jugend von Bayer 04 gekickt. Auch seinen langjährigen Wohnort Würselen musste er nicht verlassen. Neben seiner Tätigkeit als Bayer-Kicker absolviert Casper derzeit als DFB-Stützpunktrainer die notwendigen Stunden für seinen Trainerschein und ein BWL-Studium an der Fern-Uni Hagen. bon