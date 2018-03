BK Thunderbirds kämpfen um die Play-off-Teilnahme

Kein Teaser vorhanden

Der kleine, wuselige Julius Paster (rechts, mit Ball) ist mit seinen Läufen einer der zuverlässigsten Punktesammler der Bad Kreuznacher. Markus Meyer (Mitte) sorgt hier für eine freie Bahn.

Foto: Klaus Castor

"Jeder in der Liga tippt darauf, dass wir gewinnen", sagt Spielertrainer Jochen Schmitt. "Insofern sind wir in der Favoritenrolle. Die Stimmung im Team ist gut. Keiner glaubt, dass wir verlieren." Doch vielleicht besteht gerade darin die Gefahr. Da die Bad Kreuznacher selbst bei einer knappen Niederlage den zweiten Platz behielten, verführt das dazu, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. "Ich unterschätze den Gegner auf keinen Fall", sagt Schmitt. "Ich werde das auch der Mannschaft klar machen. Wir hätten schon das Hinspiel beinahe vergeigt. Das war denkbar knapp. Wenn meine Jungs konzentriert spielen, sollte die Partie zu unseren Gunsten laufen. Wenn wir uns Fehler erlauben, wird es ein langer Tag."

Kurz vor der entscheidenden Partie erreichte die Bad Kreuznacher noch eine positive Nachricht. Clayton Klaver ist aus den USA zurück. Vor zweieinhalb Jahren musste der damalige Quarterback die Thunderbirds verlassen. Klaver wird seinen Nachfolger Steffen Apitz nicht von dessen Position verdrängen. "Ich will mit einem deutschen Quarterback spielen", sagt Schmitt. "Aber ich habe in Clayton eine Option, falls Steffen ausfällt oder völlig von der Rolle ist." Klaver wird den Thunderbirds wohl in den nächsten drei Jahren zur Verfügung stehen. Dabei soll der derzeit 42-Jährige aber nur in Notfälle aufs Feld. Seine Erfahrung ist gefragt. Die soll er an Apitz und andere mögliche Nachfolger weitergeben. "Es ist hilfreich, dass wir ihn haben", sagt Schmitt.

Von den drei Siegen, die die Crusaders auf dem Konto haben, stammen zwei aus den Überkreuzvergleichen mit den Hanau Hornets, dem Vorletzten der Nordgruppe. Im Süden gewannen die Heiligensteiner nur einmal gegen die Mainz Golden Eagles, die in dieser Partie ersatzgeschwächt antraten. Die Thunderbirds hatten einen Spielbeobachter vor Ort. Der konnte nichts berichten, was zu Befürchtungen Anlass geben könnte. Der Quarterback der Crusaders übernimmt selbst gerne Laufarbeit und verschafft seinen Passempfängern damit Zeit, sich zu positionieren. "Wir müssen in der Abwehr genauso aggressiv drauf gehen wie gegen die Langen Knights", fordert der Bad Kreuznacher Trainer. "Da hat es gut geklappt." Der Heiligensteiner Quarterback darf kein Schlupfloch finden.

Im Angriff setzen die Thunderbirds auf ihr variables Pass- und Laufspiel. "Wir müssen dem Gegner das aufdrücken, was wir können", sagt Schmitt. Sollte es mit dem Raumgewinn durch Laufspielzüge nicht wie gewünscht klappen, schlägt vielleicht doch die Stunde von Clayton Klaver. Seine Ruhe und Wurfgenauigkeit gepaart mit dem Auge für den freien Passempfänger könnte bei knappem Verlauf zum Trumpf werden. ga