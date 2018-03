Aufzug befördert TV Windesheim nach oben

Kein Teaser vorhanden

So sehen Meister aus: Das Team des TV Windesheim, das sich den Titelgewinn in der Kreisliga und den Aufstieg in die zweite Bezirksliga sicherte (von links): Marc Weimar, Helmut Mörsdorf, Jürgen Weber, Andreas Theobald, Rainer Marx, Martin Förtig, Michael Staaden. Foto: privat

Hervorzuheben ist das Doppel Rainer Marx/Helmut Mörsdorf, welches das erfolgreichste Doppel der Kreisliga war, sowie der unbesiegte Andreas Theobald und Martin Förtig, die in ihren Paarkreuzen Ranglistenerste wurden. Insgesamt konnten sich gleich vier Windesheimer Spieler in den Top 10 der Gesamtspielerrangliste behaupten.

Förtig, der unlängst als Schiedsrichter bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften in Dortmund eingesetzt war, wagt einen Ausblick auf die kommende Saison: "In der zweiten Bezirksliga werden wir uns nur behaupten können, wenn wir in der Lage sind, immer komplett anzutreten. Auch ein neuer Spieler für das vordere Paarkreuz ist für den Klassenverbleib wohl dringend erforderlich. Ohne zu viel zu verraten, haben wir da schon jemanden in Augenschein genommen, der wunderbar zu uns passen würde. Über weitere Interessenten freuen wir uns natürlich auch."