Anna Dogonadze: Wettkampfstärke als olympischer Pluspunkt

Am Samstag ab 14 Uhr ist es so weit. 16 Frauen versuchen in einer Pflicht und einer Kür, sich für das direkt darauf folgende Finale zu qualifizieren. Dort geht es für die besten acht Turnerinnen wieder bei null los. Die Finalkür mit zehn Sprüngen entscheidet über Gold, Silber und Bronze. Wenn Anna Dogonadze in diesen Bereich vorstoßen würde, wäre das eine Riesen-Sache, eine Selbstverständlichkeit ist es auf gar keinen Fall. "Die Konkurrenz ist sehr stark. Das haben wir ja schon bei der WM gesehen. Die meisten Turnerinnen kenne ich seit Jahren", erklärt Anna Dogonadze. Vor allem die Britinnen haben sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert, wollen unbedingt den Heimsieg. Die Chinesinnen und Kanadierinnen turnen seit Jahren auf Top-Niveau, sind das Maß aller Dinge und im Regelfall außer Reichweite für die Bad Kreuznacherin. Sie formuliert ihre Ziele so: "Ich möchte ins Finale einziehen und dort zehn Sprünge machen. Was dann herauskommt, werde ich sehen."

Im Zeichen der Ringe: Anna Dogonadze belegte in London bei den Olympischen Spielen den zehnten Rang.

Foto: Klaus Castor

Gesundheitlich gibt es kaum Beeinträchtigungen. MTV-Trainer Steffen Eislöffel, erstmals bei einem olympischen Großereignis an der Seite seiner Ausnahmeturnerin, hat das Training so dosiert gesteuert, dass Anna Dogonadze in einem starken sportlichen Zustand ist, ohne allerdings weitere Probleme an der Bandscheibe zu provozieren. "Die Schmerzen waren heftig, aber Anna beißt sich durch. Den Olympia-Start lässt sie sich nicht entgehen. Bei ihr hält der Kopf den Körper zusammen", erklärt der Coach. Der Respekt vor der Willensstärke seiner Athletin ist bei diesem Satz deutlich herauszuhören.

Knackpunkt der Kür-Übungen wird die Flugzeit sein, die seit gut einem Jahr in die Wertung einfließt. Anna Dogonadze tut sich damit schwerer als jüngere Athletinnen. "Ich turne mittlerweile eine leichtere Übung, um höher zu kommen", erzählt die 39-Jährige. Sie hat also auf die neuen Anforderungen reagiert. Und bei der WM im vergangenen November in Birmingham bewies sie mit Rang sieben, dass sie auch unter diesen Wertungskriterien ins Finale vorstoßen kann. Dabei machten sich Qualitätsmerkmale bezahlt, die auch am Samstag zum Pluspunkt werden könnten: ihre Routine und ihre Wettkampfstärke. "Ich kenne auch sportartübergreifend keine Sportlerin, die so wettkampfstabil ist wie Anna", erklärt Eislöffel. Und er denkt gleich einen Schritt weiter: "Vielleicht turnen die Jungspunde eine höhere Schwierigkeit, aber vielleicht sind sie auch ein bisschen nervöser als Anna." Nicht wenige erwarten einen Finaldurchgang mit vielen Abbrüchen. Schon mehrfach ist dann eine Turnerin wie Anna Dogonadze, eine sichere Bank, weit nach vorne gekommen. Und wer weiß: Vielleicht geht sie am Samstag nicht nur in die Geschichte ein, weil sie als einzige Trampolinerin der Welt bei allen vier Wettbewerben der jungen olympischen Sportart am Start war, sondern auch als die turnerische Edelmetall-Bank von England.

Von unserem Redakteur Olaf Paare