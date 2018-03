Abgerechnet wird zum Schluss: Welschbach siegt

Kein Teaser vorhanden

Vorbildliche Rückhand: Norbert Welschbach (Foto) von der TG Bad Münster-Ebernburg siegte beim Stadtwerke-Cup im Bad Kreuznacher Salinental. Die Entscheidung musste im Match-Tiebreak fallen, da Welschbach und Volker Christ (TC RW Langenlonsheim) nach vier Runden punktgleich waren.

Foto: Klaus Castor

Der Zufall wollte es, dass die beiden erfahrenen Tennisspieler im finalen Durchgang des Doppelturniers gemeinsam auf Punktejagd gingen und dabei auf Joachim Schödder und Armin Meinert trafen. Letzterer rangierte zu diesem Zeitpunkt mit 30 Zählern auf Platz zwei. "Jetzt heißt es, viele Punkte zu machen. Denn abgerechnet wird zum Schluss", sagte Welschbach. Er sollte recht behalten.

Zwölf Zähler heimsten er und sein Doppel-Partner in der finalen Runde ein. Damit kam Welschbach auf 43 Punkte. Ebenso viele hatte am Ende auch Volker Christ auf dem Konto. Der Spieler des TC RW Langenlonsheim, der zuvor auf Rang drei gelegen hatte, sammelte zum Abschluss 14 Punkte und zog mit Welschbach gleich. Somit ging der Stadtwerke-Cup in die Verlängerung. Im Match-Tiebreak behielt Welschbach die Oberhand und durfte sich über einen Bäderhaus-Gutschein im Wert von 100 Euro freuen. Dritter wurde Thomas Ehle vom TC Hackenheim.

Turnierleiterin Petra Hinrichs war sichtlich zufrieden, nicht nur wegen des schönen Sommerwetters: "Wir haben ein tolles Feld, schöne Spiele und attraktive Paarungen." Da sich kurzfristig noch drei Tenniscracks gemeldet hatten und somit 16 Spieler am Start waren, konnten acht Doppel gebildet werden. Das Markenzeichen des Seniorenturniers, das zum 22. Mal ausgetragen wurde: Die Zusammensetzung der Paarungen ändert sich von Runde zu Runde. "Es ist mehr oder weniger Glückssache, mit wem man zusammengelost wird", sagte Welschbach und fügte hinzu: "Das macht den Reiz des Turniers aus. Wer immer sich das ausgedacht hat, es ist eine feine Sache", lobte der TGler, der das Doppelturnier schon mehrfach zu seinen Gunsten entschieden hatte.

Von unserer Mitarbeiterin

Tina Paare