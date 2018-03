Abfahrtspiste hoch gelaufen

Kein Teaser vorhanden

Erinnerungsfoto am Startplatz der Senioren-Weltmeisterschaft im Berglauf in Bühlertal: Hans-Peter Zimmermann (links) und Karl-Heinz Gehring von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach im Deutschland-Trikot. Foto: privat

Die Fünfer-Altersklassen wurden zeitversetzt in Bühlertal auf die Strecke gelassen. Zwischen Kilometer drei und sechs ging es stetig bergan. Zum Härtetest wurden die abschließenden 1,5 Kilometer. So mussten die Teilnehmer den Ski-Abfahrtshang zum Mehliskopf hinauflaufen. Die letzten 500 Meter waren ein Berg-Trail mit einer mehr als zehnprozentigen Steigung mit vielen Steinen, die hohe Aufmerksamkeit erforderten. Am Ziel wurden die Läufer von vielen Zuschauern empfangen, die mit Bussen den Weg nach oben gefunden hatten. Die Läufer genossen die guten Bedingungen. Nachdem es zwei Tage zuvor noch Neuschnee gegeben hatte und Ski-Betrieb herrschte, hatten die Plustemperaturen am Veranstaltungstag viele Gefahrenstellen entschärt.

Zimmermann überquerte die Ziellinie am Mehliskopf nach 59:58,9 Minuten als 44. der Altersklasse M60. Gehring benötigte 64:59,9 Minuten und belegte in der M50 den 113. Platz.