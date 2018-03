Überraschungen beim Aventurin-Cup

Kein Teaser vorhanden

Überraschung: Martin Blum (links) und Jörg Künne gewannen beim Aventurin-Cup trotz ihrer hoher Leistungsklasse.

Foto: Florian Meigen

Künne bewies, dass nicht nur die Leistungsklasse ausschlaggebend für den Erfolg ist. Als Spieler der höchsten Leistungsklasse (LK 13) schlug er zunächst Pascal Helfrich vom TC Viktoria St. Ingbert (LK 9) glatt in zwei Sätzen, profitierte im Spiel um den Gruppensieg dann von einer Verletzung seines Vereinskameraden Florian Meigen (LK 11), der beim Stand von 5:5 im ersten Satz aufgeben musste. Mit einem halben Spiel weniger in den Beinen traf Künne im Finale auf Daniel Pfingsten (LK 9) vom TC Caesarpark Kaiserslautern. Pfingsten hatte in den Gruppenspielen Schwerstarbeit leisten müssen, um sich gegen Sven Kaiser vom TC Bad Vilbel und TCIO-Coach Roland Klug durchzusetzen. Insbesondere das Spiel des Kaiserslauterers gegen Klug bot hochklassiges Tennis. Am Ende hatte der Pfälzer beim 7:6, 6:4 das bessere Ende für sich, verbrauchte aber so viele Körner, dass der Kraftverlust unübersehbar war. Künne nutzte dies mit guter Fitness und druckvollem Grundlinienspiel gnadenlos aus und wurde durch ein 6:4, 6:4 überraschender aber verdienter Turniersieger. Neben dem Pokal sicherte sich Künne auch etliche Zähler für die LK-Wertung. Die "13" wird in der kommenden Saison keinen Bestand mehr haben.

Sehr erfreut zeigte sich Turnierveranstalter Roland Klug darüber, dass in der Männer-40-Konkurrenz in Axel Thomas, Martin Blum und Gernot Marx auch drei Spieler des Nachbarvereins TuS Kirschweiler den Weg an die Flugplatzstraße gefunden hatten. "Eines unserer Ziele mit der Einführung der Edelsteinserie ist ja gerade, dass Spieler aus den umliegenden Vereinen die Möglichkeiten haben, sich ohne großen Aufwand sportlich mit anderen zu messen", sagte Klug.

Neben Lokalmatador Klaus Etteldorf komplettierten Peter Willenborg vom TC Morbach und Andreas Windecker vom TC Nieder-Olm das Feld. Der Wettbewerb wurde ebenfalls in zwei Gruppen ausgespielt. Die top gesetzten Martin Blum und Axel Thomas gaben sich keine Blöße und gewannen ihre Partien jeweils locker in zwei Sätzen. So wurde das Finale zum vereinsinternen Duell. Wieder setzte sich der Underdog durch: Blum (LK 19) machte schlichtweg weniger Fehler als Axel Thomas (LK 16), sodass am Ende ein deutliches 6:0, 6:2 heraussprang.