44 Reiterpaare peilen in Rehbach das Stechen an

Einer der aussichtsreichen Lokalmatadore beim Turnier in Rehbach ist Michael Schneberger vom gastgebenden RV Jäger aus Kurpfalz. Auf unserem Bild reitet er sein Pferd Concerto.

Foto: Reinhard Koch

Die Reitsportfreunde werden an den drei Turniertagen auf ihre Kosten kommen, denn über 400 Pferde wurden gemeldet. In 28 Prüfungen sind mehr als 1000 Starts geplant. Auf dem Programm stehen Springprüfungen bis Klasse M und bei der Dressur die Wettbewerbe bis Klasse L. Es wird geritten um lukrative Geld- und Ehrenpreise, unter anderem um den des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck.

Am heutigen Freitag wird das Turnier um 10.30 Uhr mit Eignungsprüfungen für Reitpferde eröffnet. Im Verlauf des Tages stehen auch Springpferdeprüfungen in den unterschiedlichsten Leistungsklassen der Kategorien A und L auf dem Programm.

Die Prüfungen am Samstag starten bereits um 7 Uhr mit der Stilspringprüfung Klasse A. Die Dressurreiter beginnen ihre Wettbewerbe um 9.30 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. Ab 14 Uhr sind die Springprüfungen der Klasse L geplant. Höhepunkt dieses Tages ist das Springen der Klasse M, das gegen 17 Uhr beginnen wird und über ein Klassefeld verfügt: 53 Nennungen liegen vor.

Am Sonntag müssen die Springreiter um 7.30 Uhr in den Parcours zum Stilspringwettbewerb der Klasse E. Um 9 Uhr beginnt die Dressur mit der Prüfung der Klasse A. Spannend geht es weiter auf dem Springplatz mit der Prüfung der Klasse A ab 9 Uhr und ab 11.15 Uhr mit den verschiedenen Springprüfungen der Klasse L. Groß ist das Starterfeld bei den Dressurprüfungen der Klasse L ab 11.45 Uhr und ab 15 Uhr. Höhepunkt und Abschluss des 40. Turniers ist das M-Springen mit Siegerrunde. 44 Reiterpaare wollen das Stechen erreichen und dort um Sieg und Platzierungen kämpfen. Unter ihnen sind auch die sehr aussichtsreichen Lokalmatadore Marcel Offermann sowie die Brüder Martin und Michael Schneberger. Sie treten in Konkurrenz zu so leistungsstarken Reitern wie Markus Schmidt (Gebroth), Hendrik Heuser (Idar-Oberstein) oder Marco Schmorleiz (Mayen). Spannender Reitsport ist also an den drei Turniertagen zu erwarten. khr