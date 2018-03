Pokalrunde leitet die Saison im Kreis Mosel ein

Kein Teaser vorhanden

Ein brisantes Hunsrück-Derby vor vielen Zuschauern, das wird es auch in dieser Saison 2012/13 in der Kreisliga B Mosel I geben, wenn der SV Strimmig (rote Trikots, mit der Nummer 10 Stefan Kronz) auf den Lokalrivalen SV Blankenrath (weiße Trikots, beim Einwurf der Ex-Strimmiger Bernd Maßmann) trifft. Wann das Derby stattfindet, steht noch nicht fest. Der Kreis Mosel hat den Spielplan noch nicht veröffentlicht.

Foto: B&P Schmitt

Während West-Bezirksligist SG Zell am 12. August mit einem Heimspiel gegen Konz in die Runde startet, steht auf Kreisebene an diesem Wochenende die erste Pokalrunde an. A-Klasse-Aufsteiger SG Reil/Pünderich/Burg/Enkirch muss dann zum B-Mosel-II-Klub SG Hontheim reisen. Ein Heimspiel hat B-Klässler SG Altlay/Hahn – allerdings auch einen schweren Gegner: A-Klasse-Vizemeister SG Traben-Trarbach kommt nach Altlay. Alle vier C-Klässler aus dem COC-Kreis haben Heimrecht: Während die SG Reil II auf den SV Monzelfeld (C-Klasse) trifft, dürfen sich der TuS Briedel (gegen B-Klässler SV Blankenrath), der SV Blankenrath II (gegen den B-Klässler FC Peterswald-Löffelscheid) und die SG Zell II (gegen den B-Ligisten SV Strimmig) auf ein Derby freuen.

Eine Woche später, am 19. August, steht dann der erste Spieltag auf dem Programm: Wer gegen wen spielt, steht noch nicht fest. Der Spielplan wird erst in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Insgesamt 80 Mannschaften nehmen in den sechs Ligen von der A- bis zur C-Klasse am Spielbetrieb teil – und damit ein Team mehr als im Vorjahr. Neu am Start sind unter anderem der SV Monzelfeld und der SV Longkamp in der C Mosel III. Zuvor waren die beiden Klubs als SG aufgetreten. bon