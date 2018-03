B Mosel: Hahns Mirko Weirich trifft gleich dreifach

Kein Teaser vorhanden

Hahns Matthias Simon (in Rot) setzt sich hier gegen einen Burgener durch. Seine Elf holte einen 0:3-Rückstand auf und kam dank des dreifachen Torschützen Mirko Weirich noch zum 3:3-Endstand.

Foto: Markus Kroth

SG Hahn/Altlay – SG Burgen/Veldenz 3:3 (2:3). Kurioser Spielverlauf auf dem Grendericher Rasenplatz – nach einem 0:3-Rückstand glich Hahn innerhalb von sechs Minuten aus. Gar nicht so recht einzuordnen wusste Hahns Trainer Sascha Kleinert daher auch die Partie: "Einerseits verstehe ich nicht, wie wir nach ordentlicher Anfangsphase 30 Minuten in kollektiven Tiefschlaf fallen können. Andererseits ist es genauso rätselhaft, wie wir nach dem 0:3 wieder ins Spiel zurück gefunden haben." Dominic Materna hatte nach dem Dreierpeck von Mirko Weirich in der Schlussminute sogar noch die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. Dennoch will Kleinert nicht direkt wieder zur Tagesordnung übergehen: "Ich bin schon gefrustet, wie wir uns da präsentiert haben. So war es zwar kein kompletter Fehlstart, aber auch alles andere als gut."

Tore: 0:1 Henrich (22.), 0:2 Helbig (26.), 0:3 Henrich (41.), 1:3, 2:3, 3:3 Mi. Weirich (43., 45., 49.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Burgen (85.).

SV Strimmig – Sportfreunde Thalfang 0:1 (0:1). Gegen den A-Klasse- Absteiger hielt Strimmig ordentlich mit, eine Punkteteilung wäre nach Meinung von Trainer Rainer Hoffmann gerechter gewesen: "Sie haben eine ihrer Chancen genutzt. Wir leider nicht. Im Abschluss hat es gehapert. Das war der Unterschied." Kurz vor dem Gegentreffer hatte Strimmig seinerseits die Chance zur Führung, vergab jedoch und im Gegenzug sah Hoffmann einen Abstimmungsfehler in der Defensive. Bei den hohen Temperaturen dann dem Rückstand hinterher zu laufen, war für Hoffmanns Team sehr schwer: "Das war schon an der Grenze. Sowohl für die Spieler als auch für den Schiedsrichter."

Tor: 0:1 Daniel Metzger (27.). ba