B Mosel: Derby in Blankenrath kurzfristig verlegt

Der SV Strimmig (in Weiß) und die SG Hahn/Altlay (im Hintergrund mit Mario Weirich) starten mit einem Heimspiel in die neue B-Mosel-Saison. Hahn empfängt heute in Grenderich die SG Burgen, Strimmig spielt am Sonntag gegen den A-Klasse-Absteiger Sportfreunde Thalfang.

Foto: Markus Kroth

SG Hahn/Altlay – SG Burgen. Hahns Trainer Sascha Kleinert geht ins fünfte Jahr bei der SG, noch nie konnte er das Auftaktspiel gewinnen. "Mit einem guten Start gelingen vielleicht auch mal Dinge, die sonst nicht gelingen. In der starken Liga müssen wir sowieso punkten – am besten gleich zu Hause." In der Vorbereitung gab es Licht und Schatten. Die Trainingsbeteiligung war laut Kleinert gut, manche Tests allerdings schlecht. Am Sonntag zeigte Hahn eine gute Leistung im Pokal beim 0:1 gegen Traben-Trarbach. In der Partie riss sich Niklas Zimmer das Kreuzband und fällt lange aus. "Bei der dünnen Personaldecke schmerzt ein Ausfall sowieso, vor allem weil Niklas ein wichtiger Mann für die Defensive ist", sagt Kleinert. Das Spiel gegen Burgen findet in Grenderich statt.

SV Strimmig – Sportfreunde Thalfang. Für den SVS um den neuen Trainer Rainer Hoffmann geht es gleich gegen die A-Klasse-Absteiger Thalfang und Mülheim. Hoffmann schaut aber nur auf seine Mannschaft, mit der er zufrieden ist: "Die Vorbereitung war in Ordnung. Ich bin gespannt, was da kommt." Die Generalprobe glückte im Kreispokal – mit einem 2:0 über die Zeller Reserve zog Strimmig in die nächste Runde ein. Der Einsatz von Mittelfeldmann Matthias Adams ist fraglich, ansonsten ist der Strimmiger Kader komplett. ba