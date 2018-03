Schwenk schmettert nicht mehr

Kein Teaser vorhanden

Rückschlag für den VC Mendig: Kapitän Christoph Schwenk geht nicht mehr für den Zweitligisten ans Netz.

Foto: Andreas Walz

Klar ist dagegen zweierlei: Bernd Werscheck, der den VC Mendig verlässt, wird nicht Trainer beim Bundesligisten evivo Düren. Er habe die Absage am Mittwochabend telefonisch erhalten, sagte er unserer Zeitung und vermutete: "Vielleicht war mein Konzept zu ambitioniert."

Und noch eine Absage, nun für die VCM-Volleyballer: Christoph Schwenk steht für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung, der Mendiger Kapitän beendet seine Spielerkarriere. "Für mich ist Schicht im Schacht", sagt der 34-Jährige. Der Diagonalangreifer wollte eigentlich schon in der vergangenen Saison nur noch als Stand-by-Spieler agieren, "aber dann war ich bis auf ein paar Spiele doch immer dabei."

Das gehe nun schlicht nicht mehr: "Ich bin beruflich zu stark beansprucht", sagt der Entwicklungsingenieur eines Autoteilezulieferers aus Bonn. "Und die Freizeit will ich gerne mit meiner Familie und vor allem meiner neun Monate alten Tochter verbringen."

Dass die vergangene Saison, als der Meister 2011 nur Zehnter wurde, "sportlich eher mäßig" verlaufen ist, habe bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt: "Ich hatte nach meiner Zeit in der Bundesliga zuletzt noch mal vier tolle Zweitligajahre in Mendig", so Schwenk. "Dies werde ich nie vergessen – ich bin hier sportlich und familiär heimisch geworden." Highlight war der sensationelle Zweitligatitel im vergangenen Jahr, "meine beste Saison hatte ich aber im Jahr davor."

Seitdem hat Schwenk für den VC auf allen Positionen gespielt, bis auf Libero. "Wir haben aber eigentlich immer verloren, wenn ich nicht diagonal gespielt habe." Dass auch seine Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit unbeständig waren, hing vor allem mit fehlendem Training zusammen: "Im Schnitt hatte ich maximal eine Einheit pro Woche, und pünktlich war ich nie."

Auf Pünktlichkeit muss er künftig nur noch beruflich und privat achten, der Volleyball spielt für Christoph Schwenk erst mal keine Rolle mehr. Auch Beachvolleyball ist kein Thema. Ein radikaler Schnitt, "aber im Moment fällt es mir nicht schwer", sagt der Routinier. "Vielleicht kommt jedoch in ein paar Monaten die Lust wieder, ich kann ja irgendwann bei den Senioren mitspielen." cr