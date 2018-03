Bundesligist Düren testet VC Mendig

Kein Teaser vorhanden

Gastspieler aus Konstanz

"Die Gegner waren nicht gehobene Klasse", räumte Führungsspieler Niklas Rademacher ein, "aber für den Anfang genau richtig. Schließlich trainieren wir noch nicht so lange mit Ball." Rademacher selbst war nur am zweiten Turniertag dabei – da fehlte Sven Dick, sein Partner in Annahme und Außenangriff, der sich tags zuvor eine Gesichtsverletzung zugezogen hatte. Die beiden Stammmittelblocker Manuel Handels und Davic Meder waren gar nicht erst mitgereist, daher blockten dort zwei Tage lang Philipp Alsdorf und Ersatzzuspieler Silvio Schultze.

Ein neues Gesicht präsentierten die Mendiger auch, zunächst mal nur als Gastspieler. Volker Schöps, zuletzt für Regionalligist Konstanz am Ball, studiert demnächst in Köln, über Niklas Rademacher kam der Kontakt zustande. Und der 23-Jährige überzeugte prompt als Allrounder im Angriff, er wird nun erst mal beim VCM mittrainieren.

Kocian fehlt verletzungsbedingt

Womöglich ist er auch am Donnerstag dabei, wenn die Eintracht ihren Fans einen Höhepunkt vor dem Saisonstart bietet. Ab 20 Uhr spielt sie in heimischer Großsporthalle gegen evivo Düren. Beim Bundesligisten waren früher Rademacher, Dick und Werscheck tätig, zuletzt wechselte Tomas Kocian zu dem Halbfinalisten der vergangenen Saison – der Zuspieler fehlt nun aber verletzungsbedingt. Vor dem Testspiel gibt es auch Ehrungen: für die Zweitligameister 2010/2011 und die U 20-Junioren der Vulkan-Westerwald-Volleys, die deutscher Meister wurden. Am Samstag und Sonntag steigt dann bei einem Testturnier in Straßburg die Generalprobe für den Zweitligaauftakt am 17. September zu Hause gegen Stuttgart. cr

VC Mendig: T.J. Werscheck, Schultze, Alsdorf, Dick, Rademacher, Voß, Schöps, Schwenk, Skok.