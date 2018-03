Weibern verabschiedet Routiniers

Kein Teaser vorhanden

Für Kai Schäfer ist das Kapitel TuS Weibern vorerst beendet.

Foto: Walz – Andreas Walz

Ob die TuS-Handballer dabei Sechster bleiben oder noch hinter die SG Gösenroth zurückfallen, ist ebenso wenig weltbewegend wie die Frage, ob Kastellaun/Simmern Zehnter bleibt oder noch am derzeit punktgleichen Neunten HSG Wittlich vorbeizieht.

Schlich, Arenz und Schäfer gehen

Somit steht die Begegnung in der Robert-Wolff-Halle vielmehr im Zeichen des Abschiednehmens. Schließlich stehen die Gastgeber aus der Eifel vor einem Umbruch, wenn nicht sogar Radikalschnitt, denn zwei ihrer bisherigen Leistungsträger und Routiniers tragen sicher zum vorerst letzten Mal das schwarz-weiße TuS-Trikot. Und ein Handballer wird wohl verabschiedet, ohne überhaupt spielen zu können. Während Thomas Schlich seine Laufbahn beendet, wechselt Kai Schäfer als Spielertrainer nach Welling. Torhüter Tobias Arenz, der nach einem Achillessehnenriss seit Monaten außer Gefecht gesetzt ist, soll hingegen zukünftig als Co-Trainer und im Management die sportlichen Geschicke des Rheinlandliga-Teams mit leiten. Zusammen mit dem Trainergespann Daniel Müller und Jan Reuland löst er den bisherigen Trainer Gerd May und dessen Co-Trainer Florian Schlich ab (die RZ berichtete).

Letzte Partie für Coach Gerd May

Neben den Aktiven werden also auch May und Schlich verabschiedet. Der bisherige TuS-Trainer mag keinen Wirbel um seine Person und spricht deshalb auch nur über die Partie selbst. "Wir wollen im letzten Saisonspiel zu Hause nochmals einen guten Eindruck hinterlassen und uns möglichst mit einem Sieg verabschieden. Da es aber nur noch um die goldene Ananas geht, bleibt natürlich abzuwarten, wie beide Mannschaften damit umgehen. Allerdings glaube ich, dass wir als Heimmannschaft, ähnlich wie die SG Gösenroth letzte Woche in eigener Halle gegen uns, der Verpflichtung gerecht werden, einen Tick mehr zu geben als der Gegner." Im Hinspiel trennten sich die HSG Kastellaun/Simmern und Weibern 29:29. htr