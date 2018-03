Zwei Stunden harte Arbeit bis zur Krönung?

Mit ihrem Abflug nach London vergangenen Montag gehörte Angela Maurers Interviewbereitschaft schlagartig der Vergangenheit an. Keine Gespräche mehr mit den Medien. Stattdessen volle und ausschließliche Konzentration auf ihre letzte Chance, eine Olympische Medaille im Freiwasser nach Hause zu schwimmen. Morgen um 12 Uhr Ortszeit, also um 13 Uhr deutscher Zeit, ertönt der Startschuss für das 10-Kilometer-Rennen der Frauen. Mitten drinnen: Angela Maurer vom SSV Undine Mainz.

Foto: dpa

Unzufrieden nach Peking

Gelingt es Angela Maurer, ihre erfolgreiche Freiwasser-Karriere mit einer olympischen Medaille zu krönen? Ihr Trainer und Lebensgefährte Nikolai Evseev (oben) ist als Unterstützung in London dabei. Fotos: dpa Foto: dpa

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 erfüllte sich der Traum von Edelmettal nicht, und Maurer reiste unzufrieden mit der Holzmedaille zurück nach Mainz.

Dieses Mal sollen keine Tränen der Enttäuschung fließen, wenn dann nur Freudentränen. Bei den letzten Olympischen Spielen ihrer Karriere will die 36-Jährige alles in ihrer Macht stehende tun, um ihren Traum endlich zu realisieren: "Das Rennen wird von Anfang an schnell sein. Ich werde um eine Medaille kämpfen."

Angela Maurers Trainer und Lebensgefährte Nikolai Evseev betonte noch kurz vor der Abreise, dass seine Athletin gut in Form sei. "Aus meiner Sicht ist es auch eine gute Mischung aus Anspannung und Vorfreude", sagte Evseev, der Maurer vor Ort betreut, während ihr gemeinsamer Sohn das Rennen von zu Hause bei den Großeltern verfolgen muss.

Während der Vorbereitung auf die Spiele, in der Maurer aufgrund der extrem schlechten Trainingsbedingungen in Mainz, die nichts mit Leistungssport zu tun haben, nach Saarbrücken und Wiesbaden ausweichen musste, studierte sie verschiedene Renntaktiken ein. "Welche Taktik wir am Ende nehmen wird dann erst kurzfristig entschieden", erzählte Evseev.

Frau gegen Frau

Abhängig sei diese Entscheidung hauptsächlich von den äußeren Bedingungen. Doch im Freiwasserschwimmen spielen auch die Mitstreiter eine entscheidende Rolle. Die Sportlerinnen schwimmen, anders als im Becken, nicht gegen die Zeit, sondern bestreiten das Rennen Mann gegen Mann – in diesem Fall Frau gegen Frau. "Man muss jeden Gegner ernst nehmen. Olympia hat seine eigenen Gesetze, und da kämpft jeder Gegner richtig", sagte die gebürtige Wiesbadenerin kürzlich der MRZ.

Im Londoner Hyde-Park werden nicht, wie sonst üblich im Freiwasserschwimmen 50, 60 Teilnehmerinnen am Start sein. Das Feld beschränkt sich morgen lediglich auf die 25 stärksten Freiwasserschwimmerinnen. "Dadurch bleiben die ganz großen Rangeleien aus und man spart Energie" erzählte Maurer, die im Vergangenen Jahr, bei der Weltmeisterschaft in Shanghai, als einzige deutsche Frau die Qualifikation für diese Spiele geschafft hatte. Damals war die Undine-Athletin mit dem hohen Druck und den äußeren Bedingungen mal wieder gut zurecht gekommen.

Doch obwohl Angela Maurer warmes Gewässer bevorzugt, ist sie auf die kalten Wassertemperaturen des Londoner Hyde-Parks bestens vorbereitet. Und auch die mangelnde Sauberkeit lässt den erfahrenen Freiwasser-Profi kalt: "Bei einem Testrennen voriges Jahr war alles voller Entenkot. Aber ich habe schon ganz andere Dinge erlebt. Das muss man in Kauf nehmen, darüber macht man sich keine Gedanken."

60 000 Kilometer zurückgelegt

Die angehende Polizistin gehört zu den erfolgreichsten Freiwasserschwimmerinnen der Welt. Vier Mal holte sie sich den Weltcup-Gesamtsieg. Ein Riesenerfolg, der bisher nur ihr gelang. Weltmeistertitel sowie Europameistertitel schmücken ihren Lebenslauf. Bis zum Ende ihrer Karriere wird Maurer 60 000 Kilometer zurückgelegt haben, was rund das anderthalbfache des Erdumfanges ist. Wenn sich morgen, nach etwa zwei Stunden harter Arbeit, noch ihr Olympiatraum verwirklichen sollte, dann dürfte Maurers Karriere im Freiwasserschwimmen von einer Nachfolgerin des deutschen Schwimmverbandes nur schwer zu überbieten sein.

Paula Widmer