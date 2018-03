Viele Ziele, aber vom Aufstieg ist keine Rede

Basketballer machen Lust auf die neue Saison, wollen sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.¶

Daumen hoch: Shanna Suttington, Zweitliga-Neuzugang aus Miami, fühlt sich in Mainz und in ihrem neuen Team wohl. Foto: Eva Willwacher

Mainz – Bei einem Thema werden die Aussagen monoton: Wer Verantwortliche des ASC Mainz dieser Tage nach den Zielen der beiden Topmannschaften fragt, erhält, unabhängig vom Gesprächspartner, eine nahezu wortgleiche Antwort. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", oder so ähnlich.

Inoffiziell dürften die Erwartungen wohl etwas höher sein. Nicht unbedingt bei den Zweitligabasketballerinnen, auch wenn der Klub nach vier Jahren erstmals wieder eine US-Amerikanerin, Aufbauspielerin Shanna Suttington verpflichtet hat. "Aber wir haben jetzt erst einmal die Aufgabe, aus einem Haufen ein Team zu formen", verweist Trainer Alexander Schoch unter anderem darauf, dass er verstärkt Jugendspielerinnen integrieren will.

Schoch mahnt Geduld an

"Schon im Vorjahr war es unser Ziel, jünger zu werden", sagt Schoch. "Jetzt stehen drei Jugendliche im Kader, und diese Spielerinnen wollen wir mit viel Geduld und hoffentlich auch viel Unterstützung von außen weiterentwickeln." Das klingt nicht danach, als fordere der Coach von sich und seinen Akteurinnen in der Saison 2012/13 den Einzug in die Play-offs.

Zumal sich nach dem Abgang von Christine Baatz und dem verletzungsbedingten Ausfall von Lilian Koch, die zur Rückrunde wieder fit sein will, zunächst einmal neue Hierarchien herausbilden müssen. Hilfreich wäre es sicherlich, wenn die Gespräche mit Dreierspezialistin Conny Berkhoff über eine Rückkehr zu ihrem Heimatverein ein positives Ende fänden.

Wie stark ist die Konkurrenz?

Bei den Männern, die wie die Frauen am 22. September mit einem Heimspiel in die Runde einsteigen, sieht die Lage etwas anders aus. Gewiss: "Man kann nie wissen, wie stark sich die Konkurrenz verbessert hat", mahnt Stephan Spielmann, der Zweite Vorsitzende, zu Zurückhaltung bei der Formulierung der eigenen Ansprüche. Der MTV Stuttgart beispielsweise habe drei Spieler aus der Zweiten Liga verpflichtet, fügt Alexander Heidbrink, der Sportliche Leiter des ASC an. Und möglicherweise schlüpft der VfB Gießen als Pro-B-Absteiger in die Rolle der Baskets Konstanz, die sich in der vorigen Saison mit einem Etat von 170 000 Euro zur Meisterschaft gespielt hatten. "So viel Geld", sagt Heidbrink, "haben wir nicht für alle Mannschaften zusammen."

„Der Vorstand hat klare Erwartungen formuliert. Wenn die nicht erfüllt werden, rollen Köpfe...", sagt Vorsitzender Morten Babakhani, merkt aber sogleich an, dass es sich bei dieser Aussage um einen Scherz handele.

Fakt ist allerdings auch, dass der ASC in der neuen Spielzeit auf einen eingespielten Kader setzen kann, der um drei Spieler verstärkt wird: Der einstige Kapitän Ilja Ickert kehrt nach zwei Jahren in Hanau zurück zu Trainer Wolfgang Ortmann, Leo Laurig wechselt vom TV Langen nach Mainz, und Johannes Schulz rückt wieder aus der Zweiten Mannschaft nach oben. "Den alten Kader zusammenzuhalten, war nicht einfach", sagt Heidbrink angesichts der höherklassigen Angebote, die einigen Leistungsträgern vorlagen. "Aber wir wollten diese Mannschaft nicht auseinanderfallen lassen."

Willie Whitfield und der Wohlfühlfaktor

Um den US-Amerikaner Willie Whitfield zu halten, musste der Verein finanziell an seine Grenzen gehen – "und damit waren wir immer noch weit von dem entfernt, was Willie woanders hätte verdienen können", sagt Heidbrink. Doch der Center, ein extrem wichtiger Baustein in den ASC-Plänen, schaute nicht nur aufs Geld, sondern auch auf den Wohlfühlfaktor am Theresianum.

Garantien für den sportlichen Erfolg sind all diese Puzzleteile noch nicht. "Aber wir haben uns dank unserer Zugänge vom vielleicht kleinsten Team der Liga zu einem der größten entwickelt", sagt Heidbrink, "ohne dass wir dadurch an Schnelligkeit verloren hätten."

Die Mannschaft könne flexibler auf unterschiedliche Anforderungen reagieren. Und weil der Kader von acht auf 13 Spieler vergrößert wurde, können die Coaches ihren Akteuren künftig mehr Verschnaufpausen gönnen. "Letztes Jahr musste zu viele Leute um die 35 Minuten auf dem Feld stehen", sagt Heidbrink. "Dann fehlt einem am Ende schon mal die Kraft für den entscheidenden Punch."

"Strukturen sind professioneller und stabiler geworden"

Allerdings, auch darauf weisen die Verantwortlichen um den Vereinsvorsitzenden Morten Babakhani hin, dienten die Bemühungen rund um die Regionalligamannschaft nicht nur dem Zweck eines möglichst guten Abschneidens. Ziel sei es auch, durch attraktiven Sport noch mehr Zuschauer und potenzielle Sponsoren zu begeistern.

In diesem Bemühen scheinen sie beim ASC auf einem guten Weg. Nicht ohne Stolz verweisen sie darauf, dass es Babakhani und Marketingchef Schoch gelungen sei, alle bisherigen Geldgeber im Boot zu halten, sondern sogar zwei neue Premium-Sponsoren zu gewinnen – Unternehmen, die den ASC mit mindestens 10 000 Euro unterstützen. "Vor einem Jahr", sagt Babakhani, "waren wir vor allem damit beschäftigt, Brände zu löschen. Wir sind sehr froh, dass unsere Strukturen inzwischen professioneller und stabiler geworden sind."

Suttington: Ans Laufen gewöhne ich mich noch

Shanna Suttington jedenfalls ist von ihrem neuen Umfeld angetan. "Die Mannschaft hat mich herzlich aufgenommen, meine Mitspielerinnen haben mir schon viel gezeigt, und sie sind sehr geduldig mit mir, was meine Bemühungen angeht, Deutsch zu lernen", sagt die 22-Jährige, die wie Willie Whitfield von der Barry University in Miami kommt. Alex Schoch sei zudem ein herausragender Trainer, "der weiß, wie er jede Spielerin stärker macht". Und dass sie in Mainz, mit und ohne Ball, viel mehr laufen müsse als in den USA – "daran werde ich mich auch noch gewöhnen".

Peter H. Eisenhuth