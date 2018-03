Aus unserem Archiv

"Tempo, Tore, Titeljagd": Heimische Fans müssen nicht mehr lange warten. Der lokale Fußball-Almanach der Mainzer Rhein-Zeitung ist in der Mache. Die Produktion der 24. Ausgabe dieses umfassenden Saisonheftes ist in der heißen Phase. Am Freitag, 10. August, liegt die TTT-Ausgabe 2012/13 in Ihrer MRZ. Von Bundesliga bis Kreisklasse – freut Euch drauf!