Rookies müssen die Eisbox tragen

Patrick Heckmann ist der erste A-Nationalspieler, der aus dem ASC Mainz hervorgegangen ist.

Der prominenteste Gast im Feriencamp des ASC Mainz: Patrick Heckmann, seit wenigen Tagen der erste aus dem Theresianum hervorgegangene A-Nationalspieler, gab dem Basketballnachwuchs Tipps und Anschauungsunterricht.

Foto: Bernd Eßling

Mainz – Dem bislang größten Moment in Patrick Heckmanns Karriere gingen ein auf ihn gerichteter Zeigefinger am Ende eines ausgestreckten Armes und ein hervorgestoßenes "Du" voraus.

Der Arm gehörte Svetislav Pesic, dem Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, und beim Worldcup in Istanbul lief die 35. Minute des Länderspiels gegen den Iran, als Pesic den Mainzer aufforderte, sich für einen Einsatz bereitzumachen. Was folgte, waren Heckmanns erste fünf Minuten im Trikot der A-Nationalmannschaft. "Es war ja schon eine große Ehre, dass ich überhaupt für dieses Turnier eingeladen worden war", sagt Heckmann. Die Ehre war ihm und dem Trierer Mathis Mönninghoff zuteil geworden; die beiden hatte Ende Juli mit der deutschen Auswahl den fünften Platz bei der U20-EM belegt. "Dass ich dann auch noch spielen durfte – genial."

Einsatz auf ungewohnter Pointguard-Position

Ob er nervös war? "Sehr nervös." Auch, weil Pesic ihn auf die Position des Pointguards beorderte. "Auf der Eins hatte ich zuletzt vor einem Jahr gespielt. Aber das habe ich natürlich in dem Moment nicht gesagt." Heckmann zog gleich zwei Freiwürfe, "aber beim ersten hat meine Hand dermaßen gezittert, dass der Ball vorne rechts auf den Ring ging". Der zweite Wurf passte. "Da hat die gesamte Bank applaudiert und gejubelt. Das war ein geiles Gefühl." Am Ende standen beim deutschen 70:41-Erfolg für Heckmann fünf Minuten und fünf Punkte auf dem Zettel.

Gerne hätte der 20-Jährige auch noch gegen die gastgebende Türkei gespielt. Dass es dazu nicht mehr kam, schmälerte seine Freude über die Berufung durch Pesic nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er als Neuling im A-Kader sich in der bestehenden Hierarchie ganz hinten anstellen muss. "Als Rookie muss man die Eisboxen und die Taschen tragen", erzählt er. "Die waren aber nicht so schwer..."

"Wir dürfen mit denen spielen..."

Dass er und sein U20-Mannschaftskollege von Deutschlands besten Basketballern (außer Dirk Nowitzki, der war nicht dabei) freundschaftlich aufgenommen wurden, änderte nichts an der Ehrfurcht, mit der Heckmann sich im Kreis der Nationalmannschaft bewegte. "Ich hab' das auch zu Mathis gesagt: ,Wir sitzen hier an einem Tisch mit Leuten, die schon bei Weltmeisterschaften und Olympia gespielt haben. Die haben schon so viel erreicht, und wir dürfen mit denen spielen.'"

Die Einladung zum nächsten Lehrgang nach Bamberg am Mittwoch hat Heckmann dennoch ausgeschlagen. In den Tagen, die ihm bis zu seiner Rückkehr nach Boston, wo er seit einem Jahr studiert, bleiben, will er zu Regeneration, der Pflege kleinerer Blessuren und zum Familienaufenthalt in Mainz nutzen. "Aber ich hoffe, dass ich nicht zum letzen Mal zum Kader gehört habe..."

Peter H. Eisenhuth