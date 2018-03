RC Mainz: Mit Rückenwind zum stürmischen Sieg

Kein Teaser vorhanden

Rugby ist ein intensives Laufspiel: Nach der Pause überrannte der RC Mainz den Heidelberger RK II.

Foto: Eßling – Bernd Eßling

Rugby-Zweitligist RC Mainz (RCM) hat mit 32:16 gegen die zweite Mannschaft des amtierenden Deutschen Meisters Heidelberger RK gewonnen. In der Tabelle rückt der RCM damit auf Rang sechs vor und kann sich im letzten Spiel der Saison gegen das Team aus Aachen am 5. Mai sogar noch auf Rang fünf verbessern. "Das war eine gelungene Revanche für die knappe Niederlage im Hinspiel", bilanzierte RCM-Coach Alexis Vitrey. "Die Mannschaft war super motiviert und hat über weite Strecken ein tolles Spiel gezeigt."

Die Gastgeber begannen stark und kamen schon nach wenigen Minuten durch den gut aufgelegten Nino Haase zum ersten Versuch. Allerdings spielte der RCM in der ersten Halbzeit gegen den starken Wind. Das nutzten die Gäste mit weiten Kicks geschickt aus und schnürten den RCM in der Folge in der eigenen Hälfte ein. Zwangsläufig kam es zu Punkten für Heidelberg durch einen Versuch und drei verwandelte Strafkicks. Beim Stand von 16:7 für die Gäste ging es in die Pause.

Gegner unter Druck gesetzt

Nach dem Wechsel hatten die Mainzer den Wind im Rücken und nutzten dies aus. "Wir haben den HRK mit Kicks unter Druck gesetzt und uns danach auf die Basics konzentriert und einfach und aggressiv gespielt. Das hat funktioniert", sagte Vitrey. Vor allem die Überlegenheit der Mainzer im Sturm machte sich jetzt bemerkbar, und so waren es mit Kai Papstein und Sebastian Löber auch zwei Stürmer, die den RCM mit zwei Versuchen in Führung brachten. Zwei von Nico Pairet verwandelte Strafkicks sowie der zweite Versuch von Nino Haase sorgten für den 32:16-Endstand. Vitrey blieb nur ein kleiner Kritikpunkt: "Die Konstanz fehlte in der ersten Halbzeit, aber insgesamt haben wir gezeigt, dass wir auf hohem Niveau Rugby spielen können."

RCM: Sturm: Löber, Hintze, Radtke, Herrmann, Dechent, Jung, Thiering, Papstein, Kramer, Sarbinarz; 3/4: Neuhoff, Reis, Bates, Haase, Nolin, Maßhöfer, N. Pairet, Eckert, Littlewood