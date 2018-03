Olympia: Sebastian Schmidt rudert ins Finale

Der Mainzer Ruderer Sebastian Schmidt hat es mit dem Vierer geschafft: Das Team hat sich durch einen dritten Platz im Halbfinale für das olympische Finale qualifiziert.

Foto: DPA

London/Mainz – Die deutsche Ruder-Flotte schlägt sich bei der Olympia-Regatta weiter achtbar.

Am drittletzten Wettkampftag auf dem Dorney Lake von Eton zogen drei weitere Boote in die Endläufe ein. Sowohl der Vierer ohne Steuermann als auch die beiden leichten Doppelzweier belegten im Halbfinale jeweils Rang drei. "Damit können wie sehr zufrieden sein", sagte DRV-Cheftrainer Hartmut Buschbacher am Donnerstag.

Obwohl die drei Boote eher als Außenseiter in ihr Finale gehen, hat Buschbacher weitere Medaillen noch nicht abgeschrieben. Vor allem der ungesteuerte Vierer hat seiner Meinung nach Chancen. "Die Jungs könnten das Rennen ähnlich gestalten wie der Achter. Die Erfahrung und den Mut dafür haben sie", sagte er in Anspielung auf die famose Gold-Fahrt des Paradebootes am Mittwoch. Ähnlich wie der Chefcoach liebäugelt auch Schlagmann Sebastian Schmidt aus Mainz mit Bronze hinter den Favoriten aus Großbritannien und Australien: "Eine Medaille bliebt unser Ziel", unterstrich Schmidt.