Nachwuchsstützpunkt für Wasserspringen wertet die Sportstadt Mainz auf

Die olympische Sportart Wasserspringen hat einen hohen Stellenwert und wird auch in Deutschland immer beliebter. Zur Stärkung dieses Sportart im Südwesten zeichnete der Deutsche Schwimmverband (DSV) gestern den Mainzer Schwimmverein in der Schwimmhalle der Johannes Gutenberg-Universität mit dem Zertifikat "DSV-Nachwuchsstützpunkt Wasserspringen" aus. Mit 50 Aktiven, darunter die Deutschen Meister Benjamin Sunde und Juniorin Jana Boog, zählt der Mainzer Schwimmverein zu den Top 3 in Süddeutschland.

Der Nachwuchs zeigte Klasse.

Foto: Oliver Gehrig – mrz

"Diese Verleihung hat einen hohen Stellenwert und soll die Sportstadt Mainz aufwerten", sagte Walter Alt, DSV-Leiter Wasserspringen, bei der Feierstunde. Er lobte den Mainzer Trainer Gerd Neuburger und stellte zusätzliche Trainer und weitere Trainingszeiten in Aussicht. Zuvor hatten einige Mainzer Junioren und Juniorinnen ihr Können vom Ein- und Dreimeterbrett gezeigt. Für die teils schwierigen Sprünge mit doppelten Salti gab es viel Applaus der rund 50 Gäste. "Wasserspringen kostet Überwindung", zollte Bürgermeister und Sportdezernent Günter Beck (Grüne) Lob. Er versicherte, für die Renovierung des Universitäts-Hallenbades lange gekämpft zu haben. Diese geht ab Februar 2013 über die Bühne. Professor Perikles Simon vom Mainzer Institut für Sportwissenschaft ging auf die Verbindung zum Leistungssport an der Universität ein, die durch den Stützpunkt gefördert werde. Was im Mainzer Bad noch fehle, seien Gurte, um die Springer über Wasser festschnallen zu können, sowie eine "Bubble-Anlage", die im Becken Luftblasen zirkuliert, damit die Springer sich bei Fehlern nicht so sehr verletzen.

Trainer und Sprungwart Gerd Neuburger richtete einen besonderen Dank an die Eltern der jungen Aktiven. "Ohne das Taxiunternehmen Papa und Mama wäre das alles in Mainz nicht möglich." Der Mainzer Schwimmverein ist der einzige Klub in der Landeshauptstadt, der eine Abteilung Wasserspringen hat. Das Haupttrainingszentrum ist das Universitätshallenbad mit seinen beiden Einmeterbrettern und dem Dreimeterbrett. Darüber hinaus wird auch im Taubertsbergbad und im Mombacher Hallenbad auf weiteren Ein- und Dreimeterbrettern trainiert. Wenn die jungen Springer, Jahrgang 1989 bis 2005, dagegen auf dem Zehnmeterturm trainieren wollen, müssen sie mangels Alternativen bis nach Köln oder gar Luxemburg fahren. Oliver Gehrig