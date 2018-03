Leichtgewicht WM-Vierter im Duell mit Riesen

Beim Mainzer Ruder-Verein wächst ein ganz großes Talent heran. Moritz Moos hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Plovdiv am Sonntag im A-Finale der Einerfahrer den vierten Platz erkämpft. Das ist eine kleine Sensation.

Moritz Moos vom Mainzer Ruder-Verein ist ein Edeltalent. Der 18 Jahre alte Schüler, dessen jüngerer Bruder Malte bei den B-Junioren des FSV Mainz 05 Fußball spielt, fuhr bei der Junioren-WM in Plovdiv im Einer vier hervorragende Rennen an vier Tagen.

Denn der 18-Jährige ist ein 1,73 Meter großer und 69,5 Kilogramm schwerer Leichtgewichtler.

Der, weil bei den Junioren noch nicht zwischen Leicht- und Schwergewicht unterschieden wird, auf der Regattastrecke in Plovdiv gegen 31 Konkurrenten antrat, die im Schnitt 20 Zentimeter größer und 20 Kilo schwerer sind als das Talent aus Mainz.

Medaille bei Schiebewind?

"Brutal geil, was Moritz hier geleistet hat", erklärte Heimtrainer Robert Sens nach dem Endlauf. "Das war extrem stark. Leider hatten wir leichten Gegenwind im Finale, bei Schiebewind hätte er hier sogar eine Medaille geholt gegen die schweren Brocken. Wir sind aber auch mit diesem Ergebnis sehr, sehr zufrieden."

Chinesischer Riese zu stark

Juniorenweltmeister wurde der favorisierte 1,95 Meter große Tscheche Michal Plocek in 7:03,47 Minuten mit großem Vorsprung vor dem Slowenen Jernej Markovic (7:09,01). Moritz Moos (7:13,32) unterlag im Kampf um Bronze dem 2,03 Meter großen und 102 Kilo schweren Chinesen Ganggang Li (7:10,60). Bei 1400 Metern sah es so aus, Natan Wegrzycki-Szymczyk könnte sich den dritten Platz schnappen, doch auf den letzten 300 Metern spurtete neben Ganggang Li auch noch Moos an dem in den Vorläufen extrem schnellen Polen (7:16,15) vorbei. Der in den ersten Turnierrunden so starke Boris Yotov (7:23,25) wurde Letzter; der Aserbaidschaner hatte mit dem Kampf an der Spitze nichts zu tun.

"Bei Gegenwind ist der schwere Chinese etwas besser über den Mittelteil der Strecke gekommen als Moritz", analysierte Sens. "Das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Vom Chinesen werden wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr viel hören, er ist einfach nur physisch brutal stark, ein guter Ruderer ist das nicht."

Im Gegensatz zu Moos, der rudertechnisch elegant und mit einer für einen Leichtgewichtler überragenden Physis unterwegs ist. Der Mainzer qualifizierte sich im Halbfinale als Zweiter hinter Markovic für den Endlauf. Mit einer Weltklassezeit: 7:02,34 Minuten. Im Vergleich zum Männerweltrekord wäre Junior Moos schon mit 7:05 bei 100 Prozent gewesen in der Relationswertung. "Das ist sensationell", sagte Sens. Der Mainzer Landestrainer bescheinigt dem jungen Mann, der im kommenden Jahr an der IGS Bretzenheim sein Abitur machen wird, auch mental eine starke Leistung bei dem anstrengenden WM-Turnier in Bulgarien mit vier Rennen an vier Tagen bei brütender Hitze.

Deutsche Meisterschaften in Köln

Am kommenden Wochenende bei den Deutschen Ruder-Meisterschaften in Köln wollen die Junioren Moritz Moos und MRV-Neuzugang Jason Osborn bei den Männern im Leichtgewichts-Doppelzweier die favorisierten Ex-Mainzer Matthias und Jost Schömann-Finck aus Saarbrücken angreifen.

Die routinierten Brüder Schömann-Finck sind in Plovdiv bei den Weltmeisterschaften für die nichtolympischen Bootsgattungen endlich mal Weltmeister geworden mit dem Leichtgewichts-Achter; als Steuermann hat sich Martin Sauer aus dem Deutschlandachter, der in London Olympiagold gewonnen hat, zur Verfügung gestellt.

Für die nahe Zukunft plant Robert Sens mit seinem Edeltalent die Politik der kleinen Schritte. Moritz Moos soll in Ruhe aufgebaut werden. Ziel für 2013: Ein gutes Abitur und Teilnahme an der U23-WM – im leichten Doppelzweier, mit Jason Osborn, als Mainzer Klubboot.

MRV: Leichtgewichtstradition

Der MRV hat bekanntlich eine große Tradition im Leichtgewichtsrudern. Bernhard Rühling und Ingo Euler (die Olympiavierten von Sydney 2000 im Doppelzweier) waren lange Jahre Aushängeschilder. Dazu kamen WM-Medaillen mit dem leichten Doppelvierer und dem leichten Achter, Projekte, die in Mainz unter dem damaligen Trainer Diethelm Maxrath angeschoben wurden. Reinhard Rehberg