Leichtathletin Maral Feizbakhsh stürmt in die Olympia-Staffel

Da lag sie auf dem Boden, japste nach Luft, nahm die Gratulationen entgegen und staunte über sich selbst. "Ich kann es nicht glauben", stammelte Maral Feizbakhsh, als sie am Freitagabend in Weinheim die 400 Meter in 53,04 Sekunden zurückgelegt hatte. Neue persönliche Bestzeit. Und, was noch besser war: Weil die 22-Jährige als zweitbeste Deutsche ins Ziel gekommen war, hatte sie sich soeben in die Olympiastaffel gelaufen.

Einer der größten Momente in der bisherigen Karriere von Maral Feizbakhsh: Als Schlussläuferin über 4x400 Meter gewann sie mit dem USC Mainz bei den Deutschen Meisterschaften 2008 die Silbermedaille.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Ein Erfolg, mit dem die Mainzerin, die seit zweieinhalb Jahren für den TV Wattenscheid startet, nicht mehr gerechnet hatte. Bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Juni im eigenen Lohrheidestadion schien sie ihre Chancen auf ein Ticket für London vertan zu haben. Zwar war Feizbakhsh mit einer Zeit ins Finale eingezogen, die auf einen Platz unter den ersten Vier hoffen ließ. Allerdings nicht lange.

Endlich mal schnell gestartet...

"Bis dahin hatte ich in dieser Saison eigentlich immer schlechte Starts", erzählte Feizbakhsh. "Ich bin jedes Mal schwer aus dem Block gekommen, aber diesmal wollte ich es allen zeigen. Ich wollte ganz schnell starten. Das war dann zu schnell..." Fehlstart. Disqualifikation. Olympia-Aus?

Maral Feizbakhsh bekam noch eine Chance. Als bei den Europameisterschaften in Helsinki die deutsche 4x400-Meter-Staffel auf den fünften Platz lief, durfte die Ex-Mainzerin in Dormagen versuchen, wenigstens noch als Ersatzfrau in den Olympiakader zu rutschen. Der Versuch glückte eindrucksvoll: In 53,24 Sekunden war sie so schnell wie noch nie in ihrem Leben – und eröffnete sich damit sogar noch die Möglichkeit, bei der abschießenden Gala in Weinheim den Ersatzplatz gegen einen festen Staffelplatz zu tauschen.

"In der 90. Minute aufgesprungen"

"Dabei bin ich ja erst in der 90. Minute überhaupt auf den Olympiazug aufgesprungen", sagt Feizbakhsh, die in Gelsenkirchen Journalismus und Public Relations studiert (für ein Publizistikstudium an der Uni Mainz lag sie seinerzeit wenige Zehntel über dem Numerus clausus, und eine Ausnahmegenehmigung für Spitzensportler gibt es hier nicht). Um im Bild zu bleiben: In der Nachspielzeit sprintete sie sogar noch fest ins Team.

Drei Frauen kämpften in Weinheim um die zwei Plätze neben den gesetzten Esther Cremer und Janin Lindenberg. Feizbakhsh kam knapp hinter Fabienne Kohlmann (LG Karlstadt, 52,97) ins Ziel, aber deutlich vor Christian Klopsch (53,97), ihrer alten Dauerrivalin von der LG Friedberg-Fauerbach, mit der sie sich schon zu Jugendzeiten zahlreiche heiße Fights geliefert hatte. Im wichtigsten Duell hatte Feizbakhsh die Nase vorne.

Lange Durststrecke nach Sehnenprellung

Für die in Teheran geborene, aber in Mainz aufgewachsene Athletin war das "wie ein Traum". Ein in Erfüllung gegangener Traum nach einer mehr als zweijährigen Durststrecke. Kurz nach ihrem Wechsel vom USC Mainz zum TV Wattenscheid hatte Feizbakhsh sich damals eine Sehnenprellung zugezogen. "Klingt harmlos", sagt sie, "aber ich konnte nicht mal mehr gehen. Vier Monate lang habe ich gar nichts gemacht, und danach musste ich nicht bei Null anfangen, sondern bei minus Zehn."

Letzelter sagte Karriere vorher

Schier endlos dauerte es, bis die junge Frau wieder an die Form und die Erfolge aus Jugendzeiten anknüpfen konnte. 2007 war sie mit Gloria Metzler, Jessica Hochhaus und Desiree Nieder Deutsche A-Jugend-Meisterin über 4x400 Meter geworden. 2008 feierte Feizbakhsh DM-Silber mit der Langstaffel der USC-Frauen. Und 2009 gewann sie mit dem deutschen Quartett Bronze bei den U20-Europameisterschaften in Novi Sad. Doch auf den Sprung in die DLV-Frauenstaffel, den ihr einstiger Trainer Harry Letzelter der Kämpferin schon vor Jahren prognostiziert hatte, musste die Langzeitverletzte bis heute warten.

Dass sie im entscheidenden Moment zur Stelle war, habe auch mit der Atmosphäre in Weinheim zu tun gehabt. "Das war mein Stadion", schwärmte Maral Feizbakhsh. "So viele Mainzer Freunde und die Familie waren hier, um mich zu unterstützen. Überall habe ich meinen Namen gehört, habe mitbekommen, dass die Leute mich anfeuern. Und dann dachte ich mir nur noch: Ja, ich laufe nach London!"

Peter H. Eisenhuth