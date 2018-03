Sebastian Schmidt will sich beim Weltcup in Luzern im Vierer ohne für London qualifizieren – Konkurrenzboot am Start

Beim Weltcup II in Luzern wollen sich der Mainzer Sebastian Schmidt (links) und Partner Toni Seifert mit dem deutschen Vierer ohne endgültig für die Olympischen Spiele in London qualifizieren.

Foto: Detlef Seyb

An diesem Wochenende geht es um die Olympia-Tickets. Beim Weltcup II im Rudermekka Luzern wird sich entscheiden, ob Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein im August in London nach 2008 in Peking seine zweiten Olympischen Spiele erlebt. Der Medizinstudent war bei der WM 2011 der Schlagmann des deutschen Vierers ohne; dieses Boot hat sich mit Rang fünf für Olympia 2012 qualifiziert. Die Frage, die in Luzern zu klären ist, lautet: In welcher Besetzung wird der Vierer in London auf der traditionsreichen Regattastrecke auf der Themse rudern?

Beim Weltcup I in Belgrad hatte der ersatzgeschwächte "Schmidt-Vierer", der im Halbfinale auch noch eine Bojenkette überfahren und danach das A-Finale verpasst hatte, mit Rang neun die Erwartungen nicht erfüllt.

Nationaler Konkurrenzvierer

In Luzern schickt der Deutsche Ruder-Verband nun einen zweiten, einen nationalen Konkurrenzvierer aufs Wasser. Das Duell: Die erfahrenen Favoriten Sebastian Schmidt/Toni Seifert/Urs Käufer/Gregor Hauffe gegen die auf zwei Positionen wesentlich jünger besetzten Herausforderer Florian Eichner/René Bertram/Maximilian Munski/Alexander Egler.

Deutschland I repräsentiert geballte Erfahrung und Wettkampfhärte. Sebastian Schmidt (27): Schlagmann des Weltmeisterachters von 2010 und 2009. Toni Seifert (31): Achterweltmeister von 2010 und 2009. Urs Käufer (27): Achterweltmeister von 2009. Gregor Hauffe (30): Achterweltmeister von 2011, 2010 und 2009. Routinier Hauffe hat erst vor wenigen Wochen seinen Stammplatz im Flaggschiff verloren an den bisherigen Viererfahrer Filip Adamski. Beim Weltcup I in Belgrad war der Leverkusener wegen allergischer Probleme im Vorlauf aus dem Vierer ausgestiegen. Jetzt ist Hauffe, der an der Achterausbootung natürlich zu knabbern hat, nach Verabreichung eines neuen Medikaments wieder stabil.

Deutschland II fehlt jede gemeinsame Praxis. Das sind individuell starke Ruderer, die aber nicht viel gemeinsame Zeit auf dem Wasser verbracht haben. Florian Eichner (27): WM-Vierter 2011 im Doppelzweier, Olympiastarter 2008 (Achter mit dem Achter). René Bertram (30): WM-Vierter 2011 im Doppelzweier, Olympiasechster 2008 im Doppelvierer. Max Munski (24): WM-Sechster im Zweier ohne 2001, WM-Bronze im Doppelzweier 2010. Alexander Egler (21): U 23-Weltmeister 2011 im Vierer ohne.

Zwei Aufgaben hat der "Schmidt-Vierer" auf dem Luzerner Rotsee zu erfüllen: Ein deutlich besseres Abschneiden als Deutschland II – und Nachweis einer olympischen Finalchance gegen die internationale Konkurrenz. In Luzern sind am Start: Olympiasieger und Weltmeister Großbritannien, Vize-Weltmeister Griechenland, Australien, Neuseeland, Kanada und Weißrussland.

Beim Weltcup III in München soll dann nur noch das Olympiaboot am Start sein, ohne Selektionsdruck. Für diese Variante haben die Sportler gekämpft. Ralf Holtmeyer hatte andere Vorstellungen. Der Bundestrainer wollte im Training vor Luzern noch gemischte Sprintrennen fahren lassen. Der WM-Vierer protestierte. Die Lösung war diese Variante mit dem Konkurrenzboot.

"Dem Duell stellen wir uns", erklärt Sebastian Schmidt. "Wir werden uns hier beweisen und das Olympiaticket lösen. Das Ziel ist der Einzug ins A-Finale, und da ist dann hinter den Briten alles drin. Ein bisschen Glück braucht man immer."

Die Vorläufe für den Vierer ohne werden an diesem Freitag um 11.23 gestartet. Das Halbfinale geht am Samstag ab 14.26 Uhr über die Bühne. Das Finale steigt am Sonntag um 11.14 Uhr.

Jonathan Koch hofft noch vage auf eine Chance als olympischer Ersatzfahrer für den leichten Doppelzweier und den leichten Vierer ohne. Der Sportstudent vom Mainzer Ruder-Verein müsste dafür aber in Luzern schon eine Leistung abrufen, die beim Verband für Aufsehen sorgt. Das könnte nur gelingen mit einer Medaille auf dem Rotsee, am besten die goldfarbene. Koch tritt im Leichtgewichts-Einer an. Das ist keine olympische Bootsgattung. Dennoch ist die internationale Leistungsdichte auch im Olympiajahr brutal. Der 26-Jährige ist in guter Form. Insgesamt sind 16 Einer am Start.

Die Vorläufe für den leichten Einer starten an diesem Freitag um 9.21 Uhr, das Halbfinale am Samstag um 9.58 Uhr und das A-Finale am Samstag um 16.40 Uhr.

Reinhard Rehberg