Erfreut über Unzufriedenheit

Schultheis/Sprinkmeier kassieren bei Kür-Test reichlich Abzüge

Wissen jetzt, woran sie noch intensiver arbeiten müssen: Die viermaligen Weltmeisterinnen Sandra Sprinkmeier (l.) und Katrin Schultheis waren mit ihrer Kür-Preview nicht zufrieden.

Foto: Bernd Eßling

Eigentlich sollte es nur die Präsentation der neuen Kür vor einer kleinen Schar ausgewählter Zuschauer sein. Dass diese Preview, zu der die Ebersheimer Kunstradfahrerinnen Katrin Schult-heis und Sandra Sprinkmeier für Samstag Familien und Freunde in die Schulturnhalle eingeladen hatten, zu einem echten Härtetest wurde, lag an den Geschehnissen zu Wochenbeginn.

Am Montag hatte Sprinkmeier sich bei einem Sturz auf den Lenker eine Platzwunde am Kinn zugezogen, die genäht werden musste. "Halb so schlimm", erzählte sie, "das hat auch nicht wehgetan." Die Schmerzen kamen später. Nach der Tetanusspritze am Dienstag konnte die 28-Jährige den Arm zunächst kaum bewegen und noch bis Freitag keinen Handstand trainieren.

Nicht die günstigsten Voraussetzungen für die Vorführung, schließlich beginnt die Kür auf einem Rad gleich mit einem Sattelkopfstand Schultheis' – und einem Lenkerhandstand Sprinkmeiers. "Bei einem Wettkampf dürfen wir bis eine Stunde vor Beginn noch Übungen tauschen", erläuterte Trainer Marcus Klein. Eine Möglichkeit, die sie auch am Samstag noch diskutierten. "Wir haben das Ganze schließlich als ernsthaften Test betrachtet."

Ergebnis der Diskussion: Die Kür blieb, wie sie geplant war. Und die erste Übung funktionierte reibungslos, wie überhaupt die erste Hälfte des Programms ausgesprochen rundlief. Die Probleme setzen erst nach dem Wechsel auf zwei Räder ein. "Wir waren bei einigen Übungen zu ungleichmäßig", ärgerte sich Katrin Schultheis hinterher. "Das kostet uns mehr Prozente als ein Sturz. Ich bin nicht zufrieden damit, wie wir gefahren sind."

Das wiederum hörte der Trainer gerne: "Alles andere als Unzufriedenheit hätte mich enttäuscht", sagte Klein angesichts der durch einen Fehler ausgelösten knapp 40-sekündigen Phase, "in der die beiden die Drehungen nicht mehr zügig genug angefahren haben. Deshalb hat nichts mehr gepasst".

Entsprechend deutlich waren die Abzüge der Kampfrichter. Eingereicht hatten Schultheis/Sprinkmeier 167,8 Punkte; das sind neun Zehntel mehr als bei der alten Kür, mit der sie im vorigen November zum vierten Mal Weltmeister geworden waren. Für die bevorstehenden Wettkämpfe hat das Duo des RV Ebersheim die Reihenfolger der Übungen verändert und den Schwierigkeitsgrad dadurch erhöht, das aus zwei halben Runden zwei komplette wurden.

Am Samstag blieben allerdings nur 134 Punkte übrig. Kein Debakel, aber wenig genug, "um für die nächsten drei Wochen bis zum ersten German Masters einen neuen Reiz zu setzen", sagte Klein. Im Gespräch mit den Kampfrichtern ließen Trainer und Athletinnen detailliert erklären, an welchen Stellen es welche Abzüge gab. Ein positiver Aspekt der Testfahrt. "Wir wissen jetzt, wo Knackpunkte sind, die wir angehen müssen", sagte Marcus Klein. Und anders als die dreiteilige Mastersserie und die DM fließt die Leistung vom Samstag ja noch nicht in die WM-Qualifikation ein... Peter H. Eisenhuth

Die wichtigsten Termine

Die wichtigsten Wettkämpfe der Saison ballen sich für die Kunstradfahrerinnen in einem Zeitraum von zwei Monaten. Den Auftakt macht das erste German-Masters-Turnier am 1. September in Zwickau, der zweite Wettkampf der GM-Serie findet am 15. September in Wächtersbach statt und das Finale am 29. September in Gau-Algesheim. Am 13. Oktober folgen die Deutschen Meisterschaften in Kampf-Lintfort. Und die Hallenrad-Weltmeisterschaften werden am ersten Novemberwochenende in Aschaffenburg ausgetragen. phe