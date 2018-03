Das letzte Jahr stand auf der Kippe

Eine Zeit lang sah es so aus, als sollte das letzte Jahr der Karriere ein Ende finden, bevor es richtig begonnen hat. Anfang Februar nämlich machte bei Marion Wagner der Rücken nicht mehr mit, an vernünftiges Training war nicht zu denken. "Und es hat lange gedauert, bis alles wieder in Ordnung war", sagt die Sprinterin des USC Mainz, die eigens wegen der Olympischen Spiele in London ihre Laufbahn um eine Saison verlängert hat.

So wollte Marion Wagner ihre Karriere nicht beenden: Bei den Weltmeisterschaften in Daegu schied die deutsche Sprintstaffel im Vorlauf aus, bevor die Mainzer Schlussläuferin ins Geschehen eingreifen konnte.

Foto: Birkenstock – Wolfgang Birkenstock

Ins erste Trainingslager des Deutschen Leichtathletikverbandes in Südafrika war die 34-Jährige in der Hoffnung gereist, gesund zu werden. "Tatsächlich wurde alles noch schlimmer", erzählt sie. "Das war total frustrierend." Und Wagner machte sich durchaus Gedanken darüber, ob es noch Sinn habe, sich für eine eventuelle Olympiateilnahme, es wäre ihre vierte, zu quälen. "Ich hatte mir eine Frist bis April gesetzt. Wenn der Rücken bis zum Staffeltrainingslager auf Teneriffa im April nicht in Ordnung gewesen wäre, hätte ich es sein lassen", sagt Wagner.

Wieder den Anschluss gefunden

So weit kam es nicht. Abgesehen von einer Erkältung ("An sechs von zwölf Tagen habe ich das Bett nur fürs Training verlassen") aus dem Bett gekommen, bereitete der Körper keine Probleme mehr. Dass sie, die bis dahin im Frühjahr noch nicht viel gezielt an der Schnelligkeit gearbeitet hatte, sich in diesem Trainingslager, in dem es nur um Sprint ging, zunächst schwertat, bereitete ihr keine Sorgen. Im Gegenteil: "Ich habe den Anschluss gefunden", sagt Wagner, "ich glaube, nach den Problemen der vorangegangenen Monate spricht das für mich."

Hinter Verena Sailer, die, sofern verletzungsfrei, auch in diesem Sommer deutlich vor der nationalen Konkurrenz herlaufen dürfte, seien die übrigen Staffelkandidatinnen in etwa auf einem Niveau. Wobei die Zahl der ins Team strebenden Läuferinnen etwas größer geworden ist: Nach Yasmin Kwadwo strebt jetzt auch 20-jährige Tatjana Lofamakanda Pinto (LG Ratio Münster), U-20-Staffeleuropameisterin des Vorjahres, danach, die Alten zu verdrängen.

Damit, sagt Wagner, sei schon vor einem Jahr zu rechnen gewesen. Dass sie sich entschieden hat, diese Herausforderung anzunehmen und ihr Karriereende um ein weiteres, diesmal definitiv letztes Jahr hinauszuzögern, hat mindestens zwei Gründe: Zum einen London als Austragungsort der Olympischen Spiele, zum anderen die Tatsache, dass die USC-Athletin ihre Laufbahn nicht mit dem Debakel von Daegu beenden wollte. Bei den Weltmeisterschaften im vorigen Jahr war die deutsche 4x100-Meter-Staffel im Vorlauf ausgeschieden, bevor Marion Wagner als Schlussläuferin auch nur einen Meter gerannt war. Jetzt möchte sich die Staffelweltmeisterin von Edmonton 2001 und WM-Bronzemdaillengewinnerin von Berlin 2009 mit einem ordentlichen Olympiaauftritt verabschieden.

Die Chancen auf einen Platz in der deutschen Sprintstaffel beziffert Wagner derzeit bei 50:50. "Aber das ist nur ein Gefühl nach den bisherigen Trainingseindrücken", schränkt sie ein. "Da muss man schon die Wettkämpfe abwarten."

Nur drei Wettkämpfe vor der DM

Einsteigen wird Wagner in die Saison am Samstag in Weinheim,. Das ist nicht später als in den vergangenen Jahren, doch wegen des frühen DM-Termins Mitte Juni wird die Mainzerin diesmal vor den nationalen Titelkämpfen lediglich drei Wettkämpfe bestreiten; nach Weinheim folgen La Chaux-de-Fonds in der Schweiz und Mannheim. "Für mich ist das okay", sagt Wagner, "die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Wettkämpfe für mich nicht unbedingt ein Vorteil sind. Meine besten Saisonleistungen habe ich ja meistens auch im dritten oder vierten Rennen erzielt." Das vierte wären diesmal die Deutschen Meisterschaften in Wattenscheid.

"Nicht mehr Druck als sonst"

Dass sie nach dem schwangerschaftsbedingten Saisonaus von Stabhochspringerin Anna Battke und angesichts der Verletzungsprobleme von Carolin Hingst womöglich die einzige ernsthafte USC-Kandidatin für ein Olympiaticket ist, "belastet mich nicht", sagt Marion Wagner. "Es kann schon sein, dass die Erwartungen von außen dadurch etwas höher sind, und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ich eine entsprechende Leistung auf die Bahn brächte. Aber ich setze mich deswegen nicht mehr oder weniger unter Druck als sonst."

Momentan freut sich die 34-Jährige erst einmal darüber, dass sie fit ist und angreifen kann. "Ich habe eine ganze Weile gezweifelt, ob ich wieder richtig fit würde. Aber jetzt fühlt es sich schon wieder nach Sprinten an."

Peter H. Eisenhuth