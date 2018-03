Crew mit MRV-Star Sebastian Schmidt will jetzt die Olympiamedaille

Das erste große Ziel ist erreicht. Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein steht bei den Olympischen Spielen in London am Samstagvormittag mit dem deutschen Vierer ohne Steuermann im A-Finale und kämpft um eine Medaille. Der in Biebrich geborene Schlagmann fuhr mit seinen Kollegen Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe am Donnerstag im Semifinale auf dem Dorney Lake in Eton in 6:04,61 Minuten auf den dritten Platz. Hinter Sieger USA (6:01,72) und Griechenland (6:04,61).

Erschöpft, ausgepumpt, aber auch glücklich: Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-Verein (rechts) hat mit seinen Kollegen Toni Seifert, Urs Käufer und Gregor Hauffe am Donnerstag mit Rang drei im Halbfinale den olympischen Endlauf im Vierer ohne Steuermann erreicht. Foto: dpa

Im ersten Semifinale stürmten die haushohen Favoriten Großbritannien (5:58,26) und Australien (5:59,23) in den Endlauf, dazu gesellte sich auf Rang drei das Boot aus Holland (6:03,71).

"Unser erstes Ziel haben wir damit erreicht", erklärte Sebastian Schmidt nach dem Semifinale am MRZ-Telefon. "Aber wir haben ja gesagt, dass wir eine Medaille wollen. Und dabei bleibt es." Der 27-Jährige gab unumwunden zu, "dass wir diesen Halbfinallauf gewinnen wollten".

Anfangs etwas überzogen

Danach sah es auch aus. Das deutsche Quartett katapultierte sich vom Start weg in die Führungsposition. "Das war prinzipiell sehr gut", analysierte der Medizinstudent. "Aber vielleicht haben wir da auch etwas überzogen." Denn kurz vor der 1000-Meter-Marke zogen die Amerikaner um Schlagmann Scott Gault an den Deutschen vorbei. Und kurz darauf schoben sich auch noch die Griechen an der Schmidt-Crew vorbei.

Bei 1500 Metern setzten die Deutschen wie schon im Vorlauf zu ihrem mächtigen Endspurt an. Neuseeland (6:06,36) und Kanada (6:08,90) auf den Rängen vier und fünf hatten jetzt keine Chance mehr. Für ganz nach vorne reichte es für den deutschen Vierer aber nicht. "Die letzten Schläge haben wir dann auch nicht mehr voll durchgezogen", erläuterte Schmidt. "Die Griechen, die wir ja beim Weltcup schon mal geschlagen haben, hätten wir wahrscheinlich noch holen können. Aber wozu?"

Höchstens für die Eroberung einer Innenbahn im Finale, was bei Seitenwind eine Rolle spielen kann und auch einen besseren Überblick über den Rennverlauf verschafft. Jetzt stehen die Deutschen auf der Außenbahn. Aber auch da, sagt Schmidt, sind schon Medaillen gewonnen worden.

Problem auf der Mitteldistanz

"Im Vorlauf haben wir den Start verschlafen, diesmal hatten wir das Problem auf der Mitteldistanz", erklärte der Schlagmann aus Mainz. Die Kommandos gibt der an Position zwei sitzende Toni Seifert. An der Strecke sei es aber wieder derart lauf gewesen, "dass ich unterwegs nichts mehr verstanden habe", so Schmidt. "Es kann aber auch sein, dass wir vorne raus etwas zu forsch waren, und dass uns das in der Mitte des Rennens etwas weh getan hat."

Im Finale am Samstag liege der Schlüssel nun in der optimalen Tempoverteilung. Aggressiver Start, aber nicht überpacen. Konstante Dynamik auf der Mitteldistanz. Und dann volle Kraft im Drucksprint auf den letzten 500 Metern. Schmidt: "Die USA, die ihre besten Ruderer diesmal in den Vierer gesetzt haben und die wirklich stark sind, sollten wir besser nicht noch mal so weit wegziehen lassen auf der Mittelstrecke."

Finalbesetzung wie bei WM 2011

Die Endlaufbesetzung von Eton gab es schon bei der WM 2011 in Bled. Damals erreichten die Deutschen hauchdünn hinter den USA den fünften Platz. Die Reihenfolge davor: Großbritannien wurde Weltmeister vor Griechenland und Australien. Bei diesen Olympischen Spielen, daran führt kein Weg vorbei, werden die Briten um Schlagmann Andrew Triggs-Hodge und Australien um Schlagmann Joshua Dunkley-Smith die Goldmedaille unter sich ausmachen. Der Zweikampf zwischen den beiden Topfavoriten war schon im Semifinale eine dramatische Ruderdemonstration. Die aggressiven Australier führten vom Start weg, bis zur 1500-Meter-Marke. Dann zogen die Briten, angetrieben von den 30 000 Zuschauern, doch noch vorbei. Die Briten sind letztmals 1996 n i c h t Olympiasieger geworden im Vierer ohne.

Das deutsche Quartett – alle vier Ruderer waren in ihrer Karriere mindestens ein Mal Weltmeister im Achter – kämpft also mit Griechenland, den USA und Holland um Bronze.

Schon mal Silber in Eton

Nach einer verkorksten Saison 2012 mit einer Bojenkollision, mit Krankheiten, mit einer für die Psyche ungesund langen Selektionsphase ist diese Konstellation schon als Erfolg zu werten. Doch Sebastian Schmidt, drei Mal U23-Weltmeister und zwei Mal Weltmeister mit dem Deutschlandachter (2009 und 2010) will mehr bei seiner zweiten Teilnahme an Olympischen Spielen. Seifert, Käufer und Hauffe waren 2006 in Eton schon mal Vizeweltmeister im Vierer.

Reinhard Rehberg