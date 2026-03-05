Chemie gegen Chemnitz
Regionalligaspiel in Leipzig: 16 Verletzte durch Pyrotechnik
Fans von Chemie Leipzig
Beide Fanlager zündeten Pyrotechnik. (Archivbild)
Bei einem Regionalligaspiel in Leipzig werden 16 Menschen durch Pyrotechnik verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Tatverdächtigen.

Leipzig (dpa) – 16 Menschen sind bei einem Fußball-Regionalligaspiel in Leipzig durch Pyrotechnik verletzt worden. Während der Partie zwischen dem Chemnitzer FC und der BSG Chemie Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark wurden die Personen mit Verbrennungen beim Rettungsdienst vorstellig, wie die Polizei mitteilte. Diese seien mutmaßlich durch Pyrotechnik verursacht worden. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Unklar blieb zunächst, ob die Verletzten auch selbst zündelten. Während der ersten Halbzeit waren demnach sowohl im Heim- als auch im Gästebereich zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Es gebe eine nicht näher bezifferbare Anzahl von Tatverdächtigen. Leipzig gewann die Partie 2:1.

