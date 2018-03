Weinbau: Besuch in der bekanntesten deutschen Spitzenanlage

Oestrich-Winkel (Rheingau) – Tom Drieseberg steht im Garten einer der imposanten Villen im Stadtteil Kues von Bernkastel-Kues und mitten in der Gründerzeit. „Wir hatten das Glück, dass die Familie in den 1960er-Jahren kein Geld investiert hat“, sagt der Geschäftsführer des Weinguts Wegeler und deutet auf die beiden Häuser hinüber, die ihn umgeben. Drieseberg steht auf dem grob gekiesten Gartenweg zwischen der Gutsvilla und der Produktionshalle – und damit inmitten eines eindrucksvollen bauhistorischen Ensembles. „Dadurch ist der historische Stil erhalten geblieben“, sagt er. Es ist ein Baustil, der zum ältesten Weinberg des Guts passt, zu einer Ikone in der deutschen Weinlandschaft: zum Bernkasteler Doctor.

Raritäten lagern seit der Gründerzeit im Gewölbekeller des Weinguts Wegeler in Bernkastel. Kellermeister Norbert Breit (links) wacht mit Tom Drieseberg über die Schätze aus dem Doctorberg. Foto: Werner Dupius

Was in den 60ern baulich als alt und austauschwürdig galt, ist heute wieder ehrenwert. Wenn Drieseberg und Kellermeister Norbert Breit Gästen die Funktionsweise des Kelterhauses des Wegeler-Guts an der Mosel erklären, sind diese immer erstaunt. Erstaunt darüber, wie modern hier vor 110 Jahren beim Bau gedacht wurde. An diesem warmen Nachmittag ist eine Gruppe amerikanischer Weinhändler zu Besuch in Kues, allesamt weinerfahrene Herren mittleren Alters. Sie kommen aus Kalifornien, einer boomenden Weinbauregion. „Das Kelterhaus wurde nach dem Gravitationsprinzip gebaut“, erläutert Breit. Staunen in der Runde, denn das Prinzip gilt als hochmodern hinsichtlich einer schonenden Verarbeitung der Trauben. Wer heute ein Kelterhaus auf dem Stand der Zeit baut und dabei die Qualität der Weine im Blick hat, denkt zwangsläufig über das Prinzip nach: Das Haus ist so angelegt, dass es von zwei unterschiedlichen Straßen angefahren werden kann, die übereinander liegen. Auf der höher gelegenen Rückseite wurden bereits 1902 mit Pferdefuhrwerken die Trauben zum Keltern gebracht. Sie wurden auf der höheren Etage des Hauses angeliefert, im mittleren Stockwerk gepresst, und der Most floss danach durch ein Loch im Boden in die im Stockwerk darunter stehenden Fässer. „State of the art“, erklärt einer der amerikanischen Gäste anerkennend – auf der Höhe der Zeit. Moderner und qualitätsorientierter als nach dem Gravitationsprinzip wird auch heute nicht gearbeitet. Dabei steht die Gruppe gerade auf einem mehr als 100 Jahre alten Boden aus Eichenholz.

Das Kelterhaus des Weinguts Wegeler in Kues wirkt so zeitlos modern wie der Wein aus dem Doctorberg. Der Berg liegt – vom Gutshaus betrachtet – in nordöstlicher Richtung jenseits der Mosel. Vom Garten der Wegeler-Villa lässt sich die steil abfallende Bergnase oberhalb von Kues genau betrachten. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert ist die berühmte Steillage urkundlich erwähnt, es ist ein 3,2 Hektar großes Kleinod an der Mittelmosel. Julius Wegeler hat die größte Fläche davon im November 1900 für 100 Goldmark pro Rebstock erworben. Die Summe mutet astronomisch an, für keinen anderen Weinberg in der deutschen Geschichte wurde je mehr bezahlt. Als Drieseberg mit seiner Frau Anja Wegeler-Drieseberg und Kellermeister Breit im Herbst 2011 die Oechslegrade von zwei gerade gelesenen Trockenbeerenauslesen präsentierte, wussten sie, dass Julius Wegeler einst wohlüberlegt in den Doctorberg investiert hatte: „Wir haben auch hier einen fantastischen Wein gelesen mit 250 Grad Oechsle.“ 340 Grad Oechsle erreichte gar die größte von drei 2011er-Trockenbeerenauslesen der Wegelers – gelesen im Geisenheimer Rothenberg. Dies gilt offiziell als höchster jemals gemessener Wert einer Trockenbeerenauslese. „Die Natur gibt uns hier den Rahmen vor“, sagt Kellermeister Breit – und sie meint es gut mit diesem geradezu heiligen Fleck hoch über Bernkastel.

Fünf Güter teilen sich eine Lage

Doch auch die Weine aus dem Doctorberg, in dem neben Hauptlagenbesitzer Wegeler weitere vier Güter arbeiten, haben gelitten in den schwierigen Jahren, in denen das „leichte Möselchen“ in Verruf geraten war und Masse statt Klasse den Ruf am Markt bestimmt hat. Heute tragen einige Güter und Weinlagen wieder das Prädikat Weltklasse, das zwar nie ganz verschwunden, aber überlagert war von negativen Bemerkungen rund um manchen Moselwein.

Dem Doctorberg hätte ordentliche deutsche Gründlichkeit einst beinahe seine Magie genommen: Im Rahmen des Deutschen Weingesetzes von 1971 wurde der Doctor auf dem Reißbrett um zwei Hektar vergrößert und um schattige Lagenbereiche erweitert. Die bürokratische Maßnahme zerstörte jede historisch gewachsene Bedeutung der Ausnahmelage – die Familien, denen der „alte“ Doctor gehörte, prozessierten 16 Jahre lang gegen die Bundesrepublik Deutschland. So lange, bis sie gewannen und die zwei hinzugefügten Hektar wieder aus der Lage herausgenommen wurden. Der Doctorberg, in dem pro Quadratmeter ein Rebstock steht, erhielt seine historische Dimension zurück.

„Deutscher Wein ist ein Mythos“, sagt Drieseberg. „Wenn in Macao oder Hongkong Kenner einen deutschen Spitzenriesling trinken, dann macht es schon stolz.“ Drieseberg weiß, wie minimal der Ertrag in Steillagen wie dem Doctor ist, in der mehr als 100 Jahre alte Reben aus den Tiefen des schwarzen Schieferbodens Wasser ziehen und das in der Mosel gespiegelte Sonnenlicht den Weinen seine Authentizität gibt. „Wenn wir für die höchsten edelsüßen Prädikate in einem Jahr 80 Liter Wein gewinnen können, dann ist es das, was uns der Berg gibt“, sagt Kellermeister Breit.

Grenzen zu verschieben und neue Dimensionen zu erschließen, damit haben ein knappes Dutzend deutscher Winzer in den jüngeren Jahren die Aufmerksamkeit der internationalen Kenner erobert. „Wenn man Mythen kreieren will, muss man das Unmögliche versuchen“, erklärt Drieseberg. Der Geschäftsführer von Wegeler hat lange Jahre im Marketing internationaler Unternehmen gearbeitet, bevor er in den Betrieb der eigenen Familie eingestiegen ist. Drieseberg weiß, wie der Markt funktioniert, gerade international. Jahr für Jahr verfolgt er die Entwicklung, die von den Preisdominatoren im Bordeaux bestimmt wird. „In der Welt wird vom Chateau Yquem beim Süßwein und allgemein von den grandiosen Weinen des Bordeaux gesprochen“, sagt er.

Reminiszenz an die Gesichte

Vor rund einem Jahrhundert waren es vor allem die großen deutschen Lagen, die international Akzente gesetzt haben, heute sind sie im Vergleich zu den Edelgebieten wie Bordeaux und Burgund, aber auch gegenüber Kalifornien preislich im Hintertreffen. Nicht umsonst heißt es, dass im Doctorberg schon Ende des 18. Jahrhunderts die Weingärten eingezäunt wurden, um Diebesgesindel den Zugang zu erschweren.

Die Lage ist wie seine Weine auch extravagant. Die Bergnase über Bernkastel erhält aus dem etwas oberhalb liegenden Waldstück auch in trockenen Jahren genügend Wasser und unterscheidet sich daher immer von anderen Moselweinen. „Die geschmacklichen Unterschiede deuten darauf hin, dass unterirdische Wasserströme existieren“, erläutert Kellermeister Norbert Breit, „selbst im heißen Jahr 2003 haben die Stöcke genügend Feuchtigkeit bekommen.“ Die alten Rebstöcke sind eine Art historische Leistungssportler, denn ihre Wurzeln ragen weit in die Tiefe des Berges. „Die Schieferplatten verlaufen im Doctor eher senkrecht als waagerecht“, erklärt Breit, die Wurzeln kämpfen sich geradezu durch die Architektonik der Platten.

Für die Winzer ist der Doctorberg eine anstrengende Herausforderung, an der steilsten Stelle beträgt die Steigung 70 Prozent – 60 Prozent sind normal. „Wer richtiger Steillagenwinzer ist, wird nie etwas anderes machen wollen“, sagt Norbert Breit. Der drahtige Moselaner mit dem fröhlichen Lächeln schwärmt für den Doctorberg, der 50-Jährige hat hier sein halbes Leben verbracht. In diesem Jahr feiert er Silberhochzeit mit ihm. „1987 war mein erstes Jahr im Doctor“, sagt er, „ich kenne vielleicht nicht jeden Stock einzeln – aber fast jeden.“ Dabei hat ihn die Lage immer wieder überrascht, gerade im Jahr 2010. Dieser Jahrgang war geprägt von extremen Säurewerten, viele Winzer arbeiteten mit einer sogenannten doppelten Entsäuerung, um die blitzende Strenge aus den Weinen zu bekommen. „Bei den Weinen aus dem Doctor haben wir nicht entsäuert“, erzählt Breit, „nicht einmal beim trockenen Großen Gewächs.“

Die Doctor-Trockenbeerenauslese aus dem Jahrgang 2010 dürfte nach einiger Reifezeit in die Geschichte des Weinhauses Wegeler eingehen. „Der Wein hat 210 Grad Oechsle und 22 Promille Säure – das ist eine gewaltige Kombination“, sagt Breit, „ich habe so etwas noch nie erlebt.“ Der Wein kitzelt den Gaumen gleich zweimal, und er dürfte die Sinne rauben. Norbert Breit ist es in seinem Leben mit den Doctorweinen schon häufig so gegangen.

Von Volker Boch