Umfrage der IHK Koblenz: Tourismus in der Region boomt

Der Aufwärtstrend in der Tourismusbranche hält weiter an: 64 Prozent der Betriebe im Hotel- und Gastgewerbe sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz hervor, bei der mehr als 600 Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie im nördlichen Rheinland-Pfalz befragt worden sind.

Der Tourismus der Region befindet sich im Aufwärtstrend.

Foto: Jöckel

Die Stimmung in der Branche ist so gut wie lange nicht mehr: Der Klimaindex, der sich aus der Geschäftslage des Vorjahres und den Erwartungen an die nächste Saison zusammensetzt, beträgt 139 Punkte für Beherbergungsbetriebe und 128 Punkte für Gastronomiebetriebe. Er übertrifft damit deutlich die Nulllinie bei 100 Punkten. "Damit liegt die Stimmung deutlich über den Werten aus dem Buga-Spitzenjahr 2011", sagt Christian Dübner, Referent für Tourismus bei der IHK Koblenz. Die positive Stimmung lässt sich demnach noch aus der Fußball-EM, während der in der Außengastronomie gute Geschäfte erzielt wurden, sowie durch den goldenen Herbst erklären.

Wie auch in den Umfragen der Vorjahre geben rund drei Viertel der Befragten an, ihre Preise konstant halten zu wollen. "Das überrascht, denn insgesamt hat die Branche mit steigenden Kosten zu kämpfen", sagt Dübner. Eines der großen Themen ist der Fachkräftemangel. Für gastgewerbliche Betriebe ist es zunehmend eine Herausforderung, offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Die Investitionsbereitschaft der Betriebe entwickelt sich der Umfrage zufolge positiv. 94 Prozent der Unternehmen wollen vor allem in die Modernisierung investieren. Die Tourismuswirtschaft zählt im Bezirk der IHK Koblenz rund 8000 Betriebe. Landesweit sind mehr als 150 000 Erwerbstätige in der Tourismusbranche tätig. Damit hängt jeder zehnte Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz am Tourismus.

Die Umfrage kann bei der IHK Koblenz unter www.ihk- koblenz.de heruntergeladen werden.