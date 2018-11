Der Eindruck in der oberen Etage des Terminals am Hunsrückflughafen Hahn ist ernüchternd: nur gähnende Leere. „Wir bauen für Sie“, verkündet von einem Plakat in einem Schaufenster ein lustiger Vogel optimistisch zwischen Baustellenpylonen. Doch das tut er schon sehr lange – ohne großen Effekt. Auch das Restaurant Flyer One ist hier bereits vor Jahren verschwunden. Die Stimmung am abgelegenen und defizitären Flughafen schwankt zwischen Pessimismus und Zuversicht. Was sagen Passagiere und die Geschäftsführung zur Situation?

Erst kürzlich haben Gerüchte die Runde gemacht, dass sich Ryanair aus dem Hunsrück komplett zurückziehen könnte. Europas größte Billigfluggesellschaft ist hier die mit Abstand wichtigste Passagierairline. Der Flughafen spricht von ...

Lesezeit für diesen Artikel (709 Wörter): 3 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.