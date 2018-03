Neue Technologie gegen Abgase: Schiffe sollen das Rauchen aufgeben

Hochentwickelte Technik aus dem Hunsrück könnte den Rußausstoß kräftig senken: Die Firma Exomission setzt auf eine neue Erfindung.

Güterumschlag im Koblenzer Hafen: Auf den deutschen Binnengewässern sind rund 4000 Fracht- und etwa 1100 Fahrgastschiffe unterwegs. Die Kraftstoff-Wasser-Emulsion könnte dazu beitragen, dass diese künftig weniger Ruß ausstoßen. Foto: Jörg Hilpert

Bei Lkw steht der Wechsel von der Abgasnorm Euro V zu Euro VI an. Bei Binnenschiffen geht es um den Übergang von ZKR 1 (das Kürzel steht für die Zentrale Kommission für die Rheinschifffahrt), der die allermeisten Motoren entsprechen, zu ZKR 2 – wobei letztere Norm nicht einmal Euro II erfüllt, sagt Christian Elvers von der Firma Exomission. Die Reduktionsziele sind trotzdem ehrgeizig, was zeigt, wie viel noch zu tun ist: Um 60 Prozent soll der Rußausstoß der Dieselmotoren sinken, um 30 Prozent die Emission von Stickoxiden. Die Gesetzgebung verlangt dies bislang nicht, doch gehen Häfen wie der in Rotterdam mit gutem Beispiel voran und berechnen für Schiffe, die den ZKR- II-Grenzwerten entsprechen, niedrigere Gebühren.

Zahlen und Tatsachen, die die Macher von Exomission aufhorchen lassen. Denn das junge Unternehmen mit Sitz in Troisdorf bei Bonn verfügt nach eigener Einschätzung über ein System, mit dem die Ziele auf einen Schlag zu erreichen sind: die Kraftstoff-Wasser-Emulsion, kurz KWE.

Entwickelt wurde die Technik im Hunsrück: Günther Kramb hat Jahre seines Lebens und viel Geld in die Idee investiert. Der Kerngedanke: Diesel muss im Motor besser verbrennen, damit erst gar nicht so viel Ruß entsteht. Dazu müssen die Kraftstofftröpfchen, die in den Brennraum eingespritzt werden, möglichst klein sein. Doch wie gelingt es, feinste Teilchen zu erzeugen?

Dieseltröpfchen im Miniformat

Kramb kam auf die Idee mit der Emulsion: Um winzige Wassertröpfchen hat sich darin der Diesel wie ein dünner Überzug gelegt. Gelangt das Gemisch in den heißen Brennraum, verdampfen die Wassertröpfchen schlagartig. Sie dehnen sich aus und zerreißen dabei den zu eng gewordenen Kraftstoffmantel in Myriaden winziger Dieselteilchen – die viel eher vollständig verbrennen, als wenn Kraftstoff pur verwendet wird.

Jahrelang warb der Hunsrücker bei den Autobauern für sein Verfahren, wissenschaftliche Testreihen untermauerten dessen Wirksamkeit – doch keiner der großen Hersteller wollte anbeißen. Mittlerweile 82-jährig, hat der Erfinder jetzt eine Lizenz vergeben: Exomission hat die Exklusivrechte erworben, die Kraftstoff-Wasser- Emulsion weltweit zum Einsatz zu bringen und weiterzuentwickeln.

Das Bindeglied zu den Exomission-Geschäftsführern Uwe Israel (46) und Stefan Fischer (41) ist Christian Elvers. Er, der früher Rennen fuhr, ist ein Motoren-Enthusiast und war sofort begeistert, als er von Krambs Idee hörte. Er reiste durch die Lande und stellte das Verfahren in Präsentationen vor – und erinnerte sich Anfang dieses Jahres an einen guten Kontakt zu den erfahrenen Abgasexperten Israel und Fischer. Da die beiden Ingenieure, bislang in Führungspositionen in der Branche tätig, die Gründung eines eigenen Unternehmens planten, reifte schnell der Gedanke, die KWE in die Angebotspalette aufzunehmen.

Elvers führte die Vorgespräche mit Kramb, inzwischen steht der Lizenzvertrag. Exomission ging im Februar dieses Jahres an den Start. Und die Chancen stehen gut, dass die Emulsion bald einem ersten Binnenschiff das Diesel-Rauchen abgewöhnt.

Denn die Reederei Deymann im emsländischen Haren ist begeistert von der Idee. Zum Einsatz kommen soll die KWE auf einem modernen Doppelhüllen-Tankschiff, das überwiegend zwischen Ludwigshafen und Rotterdam pendelt. Unter Deck bringt es ein Zwölfzylinder-Diesel auf 1325 kW (1800 PS) Leistung.

Natürlich, das Ganze ist wie jede Premiere nicht risikolos. Die zuständigen Prüfbeamten werden die KWE-Anlage auf dem Schiff zunächst abnehmen, erst dann kann die Fahrt losgehen. Bei Deymann stehen alle voll hinter der Sache, versichert Elvers – „vom Smutje über den Kapitän bis zum Inhaber“. Denn die in Aussicht gestellten Vorteile sind verlockend.

Filter stößt an seine Grenzen

Das System soll nämlich laut Exomission vergleichsweise kostengünstig sein. Entsteht von Anfang an viel weniger Ruß, braucht der Schiffsdiesel auch keinen teuren Partikelfilter. Zumal diese Technik im Binnenschiff an ihre Grenzen stoßen kann, wie Elvers erklärt. Flussabwärts läuft der Motor oft stundenlang nur mit sehr wenig Last. Die Regeneration der Partikelfilter wird dann sehr schwierig und kann nur mit einem Brenner-System erreicht werden, das den Kraftstoffverbrauch des Schiffes nicht unerheblich erhöht.

Anders bei der KWE: Wenn alles in der Praxis klappt, verspricht die Technik sogar einen leicht sinkenden Verbrauch und senkt dazu noch den Stickoxid-Ausstoß. Womöglich steht da eine Idee vor ihrem großen Durchbruch. Auch wenn es lang gedauert hat.

