Instrumentenbau: Prince spielt auf einer Bassgitarre aus der Pfalz

Die kleine Gitarren-Werkstatt von Jens Ritter im pfälzischen Deidesheim lockt selbst Weltstars an. Auch Musiker wie Madonna waren schon da.

Der Gitarrenbauer Jens Ritter arbeitet in seiner Werkstatt an einer neuen Bassgitarre. Der 40-Jährige will den Musikern die Instrumente möglichst auf den Leib schneidern, wie er sagt. Foto: dpa

Wer will, kann sie in Rosa haben oder mit Diamanten besetzt: Die Bassgitarren von Jens Ritter sollen alles andere sein als Ware von der Stange. Der 40-Jährige will sie den Musikern möglichst auf den Leib schneidern. Das hat den Pfälzer aus dem idyllischen Deidesheim (Rheinland-Pfalz) in der Szene weltweit bekannt gemacht. Dabei hat er das Gitarrenbauen nie offiziell gelernt – und sieht genau das als seinen entscheidenden Vorteil an. „Ich habe drauflosgebaut, ohne Vorwissen“, sagt Ritter. Da sich der Bau elektrischer Gitarren grundlegend von dem der herkömmlichen, akustischen unterscheide, sei er direkt ins neue Zeitalter gestartet. Er probierte neue Holzarten aus und neue Formen. Eineinhalb Jahre lang bastelte der gelernte Maschinenbau-Techniker an den ersten beiden Exemplaren, 1999 machte er sich selbstständig.

In einem alten Bauernhof hat er seine Werkstatt eingerichtet, unweit des bekannten „Deidesheimer Hofes“, wo Helmut Kohl als Bundeskanzler die Größen der internationalen Politik in die Feinheiten der pfälzischen Küche eingeführt hat. Zu Ritter kommen Stars der internationalen Rock- und Popszene.

Der Jazz-Gitarrist George Benson hat ebenso eine Ritter-Gitarre wie die Rocker von Van Halen. Selbst Prince hat eine, die durfte der Instrumentenbauer persönlich vorbeibringen. Jens Ritter Instruments ist ein kleiner Laden, den Gitarrenbau erledigt der Chef selbst mit einem Mitarbeiter. Etwa 70 Instrumente entstehen so pro Jahr, sie gehen vor allem in die USA und Japan. Entscheidend für eine gute Gitarre ist hauptsächlich das Holz, aus dem sie entsteht, sagt Ritter: „Die einen Hölzer klingen, die anderen nicht.“ Einen „guten Klang“ gibt es für ihn aber nicht: „Es gibt nur den Klang, der zu einem speziellen Menschen passt.“

Zu Beginn der Beratung steht deshalb eine genaue Betrachtung des Kunden: Welche Musik macht er, wie spielt er? Die Musiker können wählen zwischen sieben verschiedenen Formen für Bassgitarren und zwei für E-Gitarren, für die farbliche Gestaltung gibt es keine Grenze. Selbst ein vergoldetes und mit Diamanten besetztes Modell für eine Viertelmillion US-Dollar war schon dabei.

Die Skala beginnt bei ein paar Tausend Euro und ist prinzipiell nach oben offen. Ritter hat mit seinen Produkten eine Nische gefunden. Ohne eine solche Spezialisierung lässt es sich nach Einschätzung des Bundesverbands der deutschen Musikinstrumentenhersteller als Gitarrenbauer nicht überleben. „Der Markt wird bestimmt von Import-Gitarren“, sagt Geschäftsführer Winfried Baumbach. Aus der Reihe fallende Produkte helfen dabei, sich dennoch zu behaupten und genügend Abnehmer zu finden. Nur 135 Hersteller von Zupfinstrumenten zählte das Statistische Bundesamt nach den letzten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2009.

In Deidesheim blüht das Geschäft seit Ausbruch der Finanzkrise besonders im oberen Segment. „Die Bestellungen bei den extrem teuren Gitarren gingen nach oben ohne Ende“, sagt Ritter. Die elektrische Gitarre avanciere zum Geldanlage- und Sammlerobjekt: „Je teurer die Instrumente, desto leichter können wir sie gerade verkaufen.“