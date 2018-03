Geschäft in China boomt: Stabilus verdreifacht Gewinn

Der Koblenzer Autozulieferer Stabilus hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr nahezu verdreifacht: Der Konzerngewinn wuchs von 17 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 48 Millionen Euro.

Der Hauptsitz von Stabilus ist Koblenz. Hier beschäftigt das Unternehmen rund 1600 Mitarbeiter. Foto: Stabilus

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vorjahresvergleich um 20,6 Prozent auf 737,5 Millionen Euro. Dabei legte der Konzernumsatz in Europa um 18,1 Prozent zu. Wachstumstreiber waren hier vor allem die Belieferung von Automobil-Plattformen mit Antriebssystemen sowie Umsätze im Bereich Medizintechnik. In Nordamerika wuchs das Unternehmen um 26 Prozent. Ausschlaggebend waren dort unter anderem der anhaltende Trend zu SUVs sowie die guten Zuwächse in den Bereichen Medizintechnik und Solar.

Auch in China erzielte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 24,5 Prozent. Geschäftsführer Dietmar Siemssen sagte: "Wir blicken auf ein starkes Geschäftsjahr zurück, in dem wir unsere Ziele vollumfänglich erreicht haben." Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den Aktionären für die Hauptversammlung am 15. Februar in Luxemburg die Ausschüttung einer Dividende von 50 Cent je Aktie vorzuschlagen.

Auch für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Stabilus steigende Umsätze in Höhe von 865 Millionen Euro – das entspricht einer Wachstumsrate von rund 17 Prozent. Das Unternehmen mit seinem Stammwerk in Koblenz beschäftigt weltweit mehr als 5000 Mitarbeiter.