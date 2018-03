Fraport umwirbt Billigflieger wie Ryanair

Die Zukunft des chronisch defizitären Hunsrück-Flughafens Frankfurt-Hahn GmbH steht in den Sternen, da bislang offen ist, ob sich ein potenter Investor findet und ob der auch am Flugbetrieb festhält. Unterdessen umwirbt der Frankfurter Flughafen mit Fraport-Chef Stefan Schulte verstärkt Billigfluglinien – auch Ryanair und damit den Hahn-Großkunden.

Foto: dpa

Die Fraport, die am Hahn über Jahre die Defizite übernommen und sich 2009 von diesem Verlustbringer (angeblich insgesamt mehr als 40 Millionen Euro) getrennt hatte, vollzieht damit einen Strategiewechsel. Denn die Billigflieger machen an diesem Großflughafen bislang nur 4 Prozent aus. Wie die Fraport betont, reagiert sie auch auf die neue Geschäftspolitik der sogenannten "Low Cost Carrier": Ryanair, von dem der Hahn abhängig ist, beispielsweise fliegt inzwischen auch größere Flughäfen wie Köln/Bonn und Luxemburg an – und damit Regionen, aus denen viele Hahn-Kunden kamen, die etwa nach London reisten.

Fraport will den noch am stärksten wachsenden Billigfliegern mit finanziellen Anreizen – etwa zeitlich begrenzte Rabatte bei neuen Strecken – locken, aber keine "versteckten Subventionen" bieten, wie auch Sprecher Dieter Hulick betont. Der Flughafen will damit wuchern, dass Frankfurt für Passagiere zentraler als der Hahn liegt. Billigflieger müssten zwar mit höheren Kosten als etwa im Hunsrück rechnen, aber auch mit höheren Erlösen, wie Schulte der Nachrichtenagentur Reuters sagt. Langfristig komme auch der größte deutsche Flughafen nicht ohne Billigflüge aus. Schulte geht davon aus, dass er im nächsten halben Jahr Ergebnisse seiner Verhandlungen mit der irischen Airline, Easyjet oder Lufthansa-Tochter Eurowings präsentieren kann.

Für den Hahn könnte der Markt fürs bisherige Geschäftsmodell noch enger werden, wenn Ryanair weitere Maschinen abzieht. Er verbuchte 2007 noch 4 Millionen Passagiere, 2015 nur noch 2,665 Millionen. Derzeit rechnet er fürs laufende Jahr mit "einem kleinen Rückgang".

Ursula Samary