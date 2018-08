Erfolgsgeschichte: Zulieferer ATW expandiert im Distelfeld

Der Neuwieder Automobilzulieferer ATW steuert auf Expansionskurs und hat in dieser Woche eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen. Damit gewinnt das Unternehmen rund 4000 Quadratmeter Platz und hat jetzt zusammen mit dem Bürogebäude eine Fläche von circa 10.000 Quadratmetern im Distelfeld zur Verfügung.

Brigitte Ursula Scherrer (Hassel-Gruppe) und ATW-Betriebsleiter Achim Ströder durchschnitten das symbolische Eröffnungsband. Etwas im Hintergrund freut sich Geschäftsführer Thomas Wildt.

Foto: Ulf Steffenfauseweh

"Wir sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und haben unsere Mitarbeiterschaft seit 2010 ungefähr verdreifacht", lieferte Geschäftsführer Thomas Wildt eine sehr positive Begründung für diesen Schritt. Die ATW, so erklärte er weiter, habe sich von einem Einzelmaschinenbauer, der Auftragsgrößen von 40 000 bis 50 000 Euro bearbeitet, zu einem Hersteller großer Systeme entwickelt. "Wir haben heute Aufträge mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro", berichtete der Geschäftsführer. "Dafür brauchen wir Platz." Er machte gleichzeitig deutlich, dass die Erweiterung ein klares Bekenntnis zum Standort Neuwied ist.

Dies liege auch am guten Verhältnis zur Hassel-Gruppe. Die hat als Grundstücks- und Immobilieneigentümer in rund drei Monaten die bestehende Lagerhalle in eine Produktionsstätte verwandelt und hat dafür mehr als 250.000 Euro in die Hand genommen.

Stefan Braun, Geschäftsführer des langjährigen Vormieters ITN (Industrietechnik Neuwied), sprach gegenüber der RZ von einem guten Miteinander und einer "Win-win-Situation". Sein Unternehmen habe alternative Lagermöglichkeiten gefunden und gleichzeitig Synergien mit der ATW realisieren können. Brigitte Ursula Scherrer (Hassel-Gruppe) lobte die "sehr gute Erfolgsbilanz" der ATW und berichtete, dass neben dem Hallenumbau auch vor einigen Wochen schon Umkleide- und Sanitärbereich angepasst wurden.

Die Neuwieder ATW gehört seit 2001 zum kanadischen Maschinenbaukonzern ATS. Ursprünglich hervorgegangen ist sie aber aus der 1963 gegründeten Koblenzer Firma "Gierling Bremssysteme", die sich erst unter dem Namen "Lucas" und heute als TRW zu einem der größten Arbeitgeber in der Rhein-Mosel-Stadt entwickelt hat und ebenfalls einen Standort in Neuwied betreibt. Thomas Wildt nabelte sich 1997 mit drei US-Kollegen in einem "Management Buyout" ab und machte sich als ATW unter anderem in Neuwied selbstständig. Er verweist darauf, dass die hoch qualifizierten Mitarbeiter – zu 70 Prozent Ingenieure und Techniker – das wichtigstes Kapital des Unternehmens sind. Von der 30-köpfigen Anfangsbelegschaft seien heute noch rund 20 im Haus aktiv. Unter den knapp 200 Mitarbeitern sind aktuell auch 14 Auszubildende.