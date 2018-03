Eher bescheidener Zuwachs, aber: Es kommen immer mehr Touristen nach Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Die Zahl der Touristen in Rheinland-Pfalz ist das fünfte Jahr in Folge gewachsen. 9,8 Millionen Menschen besuchten nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes im vergangenen Jahr die Dom-Städte, wanderten in der Pfalz oder kamen zum Weintrinken an die Mosel. Das war ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Abgesehen von einem kleinen Knick im Jahr 2012 steigt die Zahl der Gäste seit vielen Jahren.