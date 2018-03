Die Beweger aus Mainz: 75 Jahre Vorsprung mit Technik

Nein, es riecht nicht nach Motorenöl und nicht nach Zweitakter-Abgasen. Obwohl sich in dem hellen, weißen Gebäude im Gewerbegebiet von Mainz-Hechtsheim alles um Transportmaschinen, Gabelstapler, alte Autos und Traktoren dreht. Hier hat die Vereinigte Fachverlage GmbH ihren Sitz. Ein Unternehmen, das genau heute vor 75 Jahren seinen Ruf als wichtiger Verlag auf vielen Gebieten der industriellen Fachpublikationen begründete.

75 Jahre Vereinigte Fachverlage GmbH: Gut gelaunt stellt sich in Mainz die fünfköpfige Führungs-Crew, Dr. Michael Werner (46), Verlagsleiter Vereinigte Fachverlage GmbH, Dr. Olaf Theisen (Verleger und Geschäftsführer), Elke Langkavel (Personalleiterin), Peter Tomm (Leiter Finanz- und Rechnungswesen), Verlagsleiter Ulf Mommertz (von links), fürs Jubiläumsfoto auf.

Hier treffen zwei Welten aufeinander. Kühle Vernunft und glühende Emotion. Das Haus ist führend bei Fachzeitschriften in für Laien eher speziell klingenden Bereichen wie Antriebs- und Automatisierungstechnik, Arbeitsmaschinen und Elektromobilität. Geschäftsführer Dr. Olaf Theisen sagt: „Insgesamt bringen wir rund eine Million Hefte pro Jahr im In- und Ausland auf den Markt.“ Mit heißem Herzen werden hier aber auch Zeitschriften rund ums alte Eisen gemacht: Oldtimer, Traktoren oder historische Lastwagen. „Oldtimer-Markt“ etwa, Europas Marktführer in dem Segment. Pro Jahr verkauft das Mainzer Verlagshaus vier Millionen Exemplare seiner Publikumszeitschriften. Inzwischen geht es aber längst um mehr. Über Beteiligungen ist das Haus mit Classic Data verbunden – eine Art Schwacke-Liste für historische Fahrzeuge. Für Liebhaber von altem Blech, aber auch für Versicherungsunternehmen so etwas wie die Bibel der Branche.

Überhaupt: Das Thema Oldtimer bringt Menschen zusammen, die im normalen Leben kaum Berührungspunkte haben. Vorstandsvorsitzende und Hausmeister, jugendliche Schrauber und pensionierte Ingenieure. Und daran sind die Macher aus Hechtsheim nicht unschuldig. Mit „Oldtimer-Markt“ und Co., mit Fachtreffen auf großen Messen und Veranstaltungen locken sie Fans aller Altersklassen und sozialen Schichten. Verlagschef Dr. Theisen sagt: „Es macht uns schon ein bisschen stolz, dass wir mit unserer Arbeit Grenzen überwinden können.“

Zudem kooperiert das Unternehmen mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, hat sich so längst auch zu einer Schaltstelle der Industrie gemausert. Die Mainzer organisieren regelmäßig Fachtreffen mit und zwischen hochrangigen Experten, Ingenieuren, Wirtschaftsbossen.

„Kern aller Dinge, die wir tun, ist das Gespür für neue Technologien“, sagt Geschäftsführer Theisen. Mindestens genauso wichtig: Technik wird nicht isoliert, nicht als Selbstzweck betrachtet. Theisen: „Im Mittelpunkt steht immer die Frage: Was bedeutet das für die Menschen?“ Eine Maxime, die schon Gründervater Otto K. Krausskopf wichtig war.

Eine ebenso ungewöhnliche wie hilfreiche Verbindung zwischen Technik und Mensch ist ein Projekt mit dem Namen „Oldtimer-Markt Kinderkrebs-Hilfeaktion“. Leser spenden historische Autos oder begehrte Ersatzteile, die dann vom Verlag verlost werden. „So haben wir in den vergangenen 21 Jahren über 5 Millionen Euro erlöst“, sagt Dr. Olaf Theisen. Das Wichtigste: „Nicht ein einziger Cent davon floss in irgendwelchen Verwaltungsaufwand.“ Die komplette Summe kam Kindern an den Unikliniken in Mainz und Gießen zugute.

Als das Unternehmen 1937 gegründet wurde, war der Firmensitz noch Berlin. Nach dem Krieg siedelte der Verlag nach Wiesbaden um, 1962 endlich nach Mainz. Wenn heute im Garten des Verlagsgebäudes die Jubiläumsparty steigt, wird OB Michael Ebling eine Festrede halten. Sinngemäß wird er sagen: ein großer Gewinn für MainzAxel Ehrlich