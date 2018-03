Bayer Schlachthof und Metzgerei erhält Preis

Einen großen Erfolg feierte jetzt das Unternehmen Bayer Schlachthof und Metzgerei aus Niederwallmenach. Es wurde vom Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) mit dem "Preis der Besten" in Bronze ausgezeichnet. Dieses Qualitätszertifikat steht für eine langjährige, hohe und nachhaltige Qualitätsproduktion.

Ulrich Bayer (links) nahm die Urkunde von Dr. Achim Stiebing entgegen. Foto: honorarfrei

Niederwallmenach – Einen großen Erfolg feierte jetzt das Unternehmen Bayer Schlachthof und Metzgerei aus Niederwallmenach. Es wurde vom Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) mit dem "Preis der Besten" in Bronze ausgezeichnet. Dieses Qualitätszertifikat steht für eine langjährige, hohe und nachhaltige Qualitätsproduktion.

Die Preisverleihung fand auf den sechsten DLG-Lebensmitteltagen in Darmstadt statt. Die Veranstaltung gilt als Treffpunkt der deutschen Ernährungsbranche und bot mit rund 500 Teilnehmern den idealen Rahmen für die Siegerehrung.

DLG-Vizepräsident Prof. Dr. Achim Stiebing würdigte bei der Verleihung der Urkunde die nachhaltigen Qualitätsziele des Preisträgers als ebenso ehrgeizig und anspruchsvoll wie die Auszeichnung. "Sie gehören in den Klub der Besten, denn Lebensmittel begreifen Sie als etwas ganz Besonderes. Ihr konsequentes und von uns neutral bestätigtes Qualitätsbewusstsein und -handeln begeistert und schafft Vertrauen, auf das Sie bauen können."

Der "Preis der Besten" wird nur an Unternehmen vergeben, die alljährlich Spitzenleistungen bei der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Wurst und Schinken erreicht haben. Um den "Preis der Besten" in Bronze zu erzielen, müssen Unternehmen über fünf Jahre hinweg ihre Qualitätsleistungen durch Prämierungen bei den jährlichen DLG-Qualitätstests unter Beweis gestellt haben. Für 15 Jahre erfolgreiche DLG-Teilnahme erhalten Unternehmen den "Preis der Besten" in Gold. Silber wird ab zehn Jahren verliehen. Der "Preis der Besten" wurde dieses Jahr an 288 Spitzenbetriebe der Fleischwarenbranche vergeben.

Y Informationen über das Unternehmen im Internet unter www.fleischhof-bayer.de