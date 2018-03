Zwei junge Männer sterben bei Unfall mit Motorroller

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Taxi sind in der Nacht zum Samstag nahe Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) zwei junge Männer getötet worden.

Foto: dpa

Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, war der 23-jährige Fahrer des Rollers auf der Bundesstraße 62 von Mudersbach in Richtung Siegen unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Taxi zusammen.

Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unglücksstelle. Sein 21 Jahre alter Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Beide Opfer kommen aus der Region. Die Taxifahrerin erlitt einen Schock.

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann mit seinem Roller zu schnell gefahren ist und Alkohol konsumiert haben soll. Ein Gutachten zur Erforschung der Unfallursache wurd in Auftrag gegeben.