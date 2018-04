Ein Rekord jagt den nächsten: Innenminister Roger Lewentz (SPD) verkündet seit Jahren ständig neue Höchstwerte bei den Polizeianwärtern. Und trotzdem: In diesem Jahr sind wieder 33 Beamte weniger im aktiven Dienst als noch 2017. Wie passt das zusammen? Lewentz erklärt den Widerspruch mit den letzten Ausläufern der Pensionierungswelle. Doch auch die steigende Zahl der Studienabbrecher an der Polizeihochschule auf dem Hahn verhagelt die Bilanz. Die Konsequenz: Lewentz will eine Rekordzahl an Polizeianwärtern einstellen mit jetzt sogar bis zu 600 – und damit 100 mehr als im Koalitionsvertrag vereinbart.

Seit dem Jahr 2016 gehen starke Jahrgänge, noch unter dem Druck des deutschen RAF-Terrors eingestellt, in Pension – jedes Jahr mehr als 400 Polizisten. Die rot-gelb-grüne Regierung und Innenminister Lewentz ...

