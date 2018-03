Zu früh verkauft: Justiz im Land verdient nicht am Bitcoin-Hype

Hessen hofft auf einen unverhofften Millionengewinn: Die vor drei Jahren bei einer Razzia beschlagnahmten 126 Bitcoins sind dank der Kurssprünge der Kryptowährung heute sagenhafte 1,9 Millionen Euro wert. Sitzt also auch der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer mit seiner Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) auf einem Millionenschatz, weil die Experten bei Drogendealern im sogenannten Darknet viele Bitcoins sichergestellt haben? Immerhin kostete eine Einheit der Kryptowährung zuletzt zwischen 13.600 und rund 13.800 Dollar.

Foto: dpa

Doch Brauer, ein vorsichtiger und nicht zu Spekulationen neigender Jurist, muss abwinken. Die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft hat wegen auch immer wieder nach unten ausschlagender Kurssprünge die beschlagnahmten Bitcoins stets direkt in harte Euros umgesetzt, wie er auf Anfrage sagt. Das schien ihm sicherer. Doch jetzt muss er mit Blick nach Hessen feststellen: „Wir hätten besser abgewartet.“ Man habe die für verdeckte wie kriminelle Geschäfte auf den dunklen Seiten des Internets beliebte Währung falsch eingeschätzt. Immerhin haben die Koblenzer Fahnder Hunderttausende dieser digitalen Münzen sichergestellt.

Brauer erklärt sein Vorgehen so: Bei allen eingezogenen Vermögenswerten, die wie Autos schnell an Wert verlieren können, sind auch vor einem endgültigen Urteil Notveräußerungen möglich. Bei Immobilien oder Grundstücken, in die zuletzt ein Dealernetz seine illegalen Millionengewinne aus dem Verkauf von sogenannten Kräutermischungen konventionell investierte, sind dagegen Sicherheitshypotheken für den Staat ein gutes Pfand. Ursula Samary