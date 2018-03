Zeitung: Weitere Verzögerung bei Nürburgring-Achterbahn

Aus unserem Archiv

Nürburg/Koblenz (dpa/lrs) – Der Start für den als schnellste Achterbahn der Welt angekündigten Ringracer am Nürburgring wird sich nach einem Medienbericht weiter verzögern. Das Fahrgeschäft werde zum Saisonbeginn Ende März noch nicht laufen, sagte der neue Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Hans-Joachim Koch, der «Rhein-Zeitung» (Freitagausgabe) in Koblenz. Erst im Sommer – rund ein Jahr später als ursprünglich geplant – solle es in Betrieb gehen. «Weitere Pannen können und werden wir uns nicht leisten», sagte Koch weiter. Derzeit werde ein Zeitplan für dreimonatige Tests und anschließende TÜV-Untersuchungen erarbeitet. Bei einer Testfahrt hatte es im September 2009 nach einem technischen Defekt einen explosionsartigen Knall gegeben. Sieben Besucher klagten danach über Ohrenschmerzen.