Wirtschaft in RLP: Frauenquote nicht nötig

Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz halten eine verordnete Frauenquote Verbandsangaben zufolge nicht für notwendig. Hierzulande sind laut Wirtschaftsministerium 20 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt.

«Die überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz gehen bei der Einbindung von Frauen in Führungspositionen mit gutem Beispiel voran», sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), Werner Simon, am Montag.

Deshalb gehe das Berliner Spitzengespräch zur Frauenquote für Führungspositionen in Dax-Unternehmen an den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen vorbei. Bundesweit seien bereits heute 28 Prozent aller Führungspositionen mit Frauen besetzt.

In Rheinland-Pfalz sind nach Zahlen des Wirtschaftsministeriums 45,5 Prozent aller Beschäftigten Frauen – der Anteil weiblicher Führungspositionen der ersten und zweiten Reihe beträgt demnach aber nur knapp 20 Prozent. Die Personalvorstände der 30 Dax-Unternehmen wollen den Anteil der Frauen im mittleren bis oberen Management erhöhen. Bundesfrauenministerin Kristina Schröder (CDU) bereitet derzeit ein Gesetz vor, nach dem die Unternehmen verpflichtet werden sollen, sich selbst Ziele zur Frauenförderung zu setzen.