Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rhein­land-Pfalz hat vor möglichen politischen Folgen einer Vernachlässigung des ländlichen Raumes gewarnt. „Wenn wir den ländlichen Raum nicht stärken, dann werden wir die gleiche Entwicklung wie in England erleben“, sagte Norbert Schindler bei der Vollversammlung der Kammer in Bad Kreuznach. „Dort haben vor allem Einwohner des ländlichen Raumes für den Brexit gestimmt.“ So entstehe Potenzial für Protestparteien – auch in Deutschland. Das gelte es zu verhindern.

Der Koalitionsvertrag der Mainzer Ampel-Koalition sehe zwar vor, dass zwischen Städten und Land keine Kluft entstehen soll. Noch ist für Schindler aber „nicht sichtbar“, welche konkreten Instrumente diesem Ziel dienen ...

Lesezeit für diesen Artikel (325 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.